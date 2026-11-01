‘पिता मुलायम सिंह की परंपरा को तो याद रखिए’, 1984 के सिख दंगों की याद दिलाकर OP राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना

राजभर ने दिल्ली में हो रही इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर भी अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि आप दिल्ली में उस रैली के लिए झंडे लहराने और चटाइयां बिछाने गए हैं जिसे अराजकता फैलाने के लिए बुलाया गया है। राजभर ने अखिलेश की पुरानी तस्वीर का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पहले भी आपकी एक तस्वीर सामने आई थी जब आप उनका झंडा उठाए हुए थे। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव इतनी मेहनत का आधा हिस्सा भी अपनी पार्टी के लिए करते, तो आज समाजवादी पार्टी की स्थिति कुछ और होती।