टिकट चेकिंग की जिम्मेदारी के साथ अंतरराष्ट्रीय खेल का मैदान भी फतह, ज्योति शुक्ला ने जीता गोल्ड

ज्योति की उपलब्धि की जानकारी मिलने के बाद पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में खुशी का माहौल है। मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल सहित मंडल के खेल अधिकारियों और पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। अधिकारियों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वह आगे भी इसी तरह बेहतर प्रदर्शन कर रेलवे और देश का नाम रोशन करेंगी। रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों का खेलों में बेहतर प्रदर्शन करना संस्थान के लिए भी गौरव की बात है। ज्योति की सफलता इस बात का उदाहरण है कि नियमित जिम्मेदारियों के साथ प्रतिभा, अनुशासन और लगातार अभ्यास के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई जा सकती है।