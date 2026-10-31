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टिकट चेकिंग की जिम्मेदारी के साथ अंतरराष्ट्रीय खेल का मैदान भी फतह, ज्योति शुक्ला ने जीता गोल्ड

North Eastern Railway: पूर्वोत्तर रेलवे की खिलाड़ी ज्योति शुक्ला ने ढाका में आयोजित अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर रेलवे का गौरव बढ़ाया। लखनऊ मंडल में राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया गया।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Updated: 31 Oct 2026, 4:33 PM IST

ज्योति शुक्ला ने जीता स्वर्ण पदक (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

ज्योति शुक्ला ने जीता स्वर्ण पदक (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Lucknow Division: पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के लिए गर्व और खुशी की खबर है। मंडल में उप मुख्य टिकट निरीक्षक के पद पर कार्यरत अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी ज्योति शुक्ला ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित वीमेंस आईएचएफ नेशंस ट्रॉफी-एशिया जोन-II 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 18 से 22 अक्टूबर तक चली इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में ज्योति की सफलता ने भारतीय रेल के साथ पूर्वोत्तर रेलवे का मान भी बढ़ाया है। उनकी इस उपलब्धि पर रेलवे अधिकारियों और खेल से जुड़े पदाधिकारियों ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी है।

ढाका में दिखाया खेल का दम

ढाका में आयोजित प्रतियोगिता में ज्योति शुक्ला ने अपने खेल कौशल और मेहनत से खास पहचान बनाई। अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। खेल के साथ रेलवे की जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस मुकाम तक पहुंचना उनकी मेहनत और लगन को भी दिखाता है।

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ज्योति शुक्ला लखनऊ जंक्शन पर उप मुख्य टिकट निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच खेल के लिए समय निकालना और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक हासिल करना आसान नहीं होता। उनकी इस सफलता से रेलवे के दूसरे कर्मचारियों और खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।

रेल अधिकारियों ने दी बधाई

ज्योति की उपलब्धि की जानकारी मिलने के बाद पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में खुशी का माहौल है। मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल सहित मंडल के खेल अधिकारियों और पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। अधिकारियों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वह आगे भी इसी तरह बेहतर प्रदर्शन कर रेलवे और देश का नाम रोशन करेंगी। रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों का खेलों में बेहतर प्रदर्शन करना संस्थान के लिए भी गौरव की बात है। ज्योति की सफलता इस बात का उदाहरण है कि नियमित जिम्मेदारियों के साथ प्रतिभा, अनुशासन और लगातार अभ्यास के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई जा सकती है।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर रेलकर्मियों ने ली शपथ

इधर, लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस मौके पर बंदरियाबाग स्थित संस्कृति अधिकारी क्लब में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने रेलकर्मियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मौजूद कर्मचारियों ने देश की एकता और आपसी सद्भाव को मजबूत बनाए रखने का संकल्प लिया। इस दौरान सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता के महत्व पर जोर दिया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने माना कि देश की मजबूती के लिए एकजुटता, जिम्मेदारी और आपसी सहयोग बेहद जरूरी है।

वाकाथन और एकता के लिए दौड़ का आयोजन

राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत वाकाथन और ‘एकता के लिए दौड़’ भी आयोजित की गई। इन आयोजनों के जरिए रेलकर्मियों को एकता के साथ-साथ सतर्कता और ईमानदारी का संदेश दिया गया। कर्मचारियों ने इसमें भाग लेकर स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन और सामूहिक जिम्मेदारी का परिचय दिया।

रेलवे की ओर से आयोजित ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य कर्मचारियों को केवल अपने काम तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक करना है। वाकाथन और दौड़ जैसे आयोजन कर्मचारियों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने के साथ सकारात्मक माहौल बनाने में भी मददगार होते हैं।

कई स्टेशनों और कार्यालयों में भी हुए आयोजन

लखनऊ मंडल के मुख्यालय तक ही राष्ट्रीय एकता दिवस का कार्यक्रम सीमित नहीं रहा। लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, ऐशबाग और मैलानी सहित विभिन्न स्टेशनों, कार्यालयों और रेलवे इकाइयों में भी कर्मचारियों ने शपथ ली। सभी ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर अपर मंडल रेल प्रबंधक, मंडल महिला कल्याण संगठन की पदाधिकारी, विभिन्न शाखाओं के अधिकारी और बड़ी संख्या में रेलकर्मी मौजूद रहे। अलग-अलग इकाइयों में हुए आयोजनों से पूरे मंडल में राष्ट्रीय एकता दिवस का संदेश पहुंचा।

खेल और एकता, दोनों से बढ़ा मंडल का गौरव

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के लिए ये दोनों आयोजन अलग-अलग वजहों से खास रहे। एक ओर ज्योति शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर रेलवे का नाम रोशन किया, वहीं दूसरी ओर रेलकर्मियों ने राष्ट्रीय एकता और सत्यनिष्ठा की शपथ लेकर अपनी जिम्मेदारी दोहराई। ज्योति की उपलब्धि ने खेल के क्षेत्र में मंडल को पहचान दिलाई, जबकि राष्ट्रीय एकता दिवस के आयोजनों ने कर्मचारियों को देश और समाज के प्रति अपने दायित्वों की याद दिलाई।

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31 Oct 2026, 4:33 PM IST

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