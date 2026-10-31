‘टेलीफोन से गैस कनेक्शन तक बेचते थे’, योगी का कांग्रेस पर वार; युवाओं को रोजगार देने का नया प्लान

Yogi Government Employment Zone: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में टेलीफोन कनेक्शन और रसोई गैस के कनेक्शन तक बेचे जाते थे। कांग्रेसियों ने देश को लूटा और आम लोगों को भी लूटने की आदत डाल दी थी। गरीबों के विकास के लिए भेजा जाने वाला पैसा भी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों और डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से इस बंदरबांट को खत्म किया है। अब सरकार की ओर से भेजा गया पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री शनिवार को लोकभवन में लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना का शुभारंभ किया।