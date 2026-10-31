November Holiday List 2026: उत्तर प्रदेश में नवंबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तर? यहां देखें पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश में नवंबर 2026 में कब बंद रहेंगे बैंक और स्कूल: (सांकेतिक तस्वीर)
UP November Holiday List 2026: नवंबर में त्योहारों की बहार है। त्योहारों और उत्सवों के लिहाज से यह महीना खास रहने वाला है। इस माह में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के साथ-साथ गुरु नानक जयंती व कार्तिक पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में त्योहारों की इस लंबी कतार के कारण स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और बैंकों में कई दिनों का अवकाश रहेगा। ऐसे में छात्रों, अभिभावकों और कामकाजी लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि नवंबर में किस-किस दिन काम बंद रहेगा ताकि, वे समय रहते यात्रा और जरूरी बैंकिंग कार्यों की प्लानिंग कर सकें।
उत्तर प्रदेश में नवंबर माह में पड़ने वाले प्रमुख पर्व, जयंती और सरकारी छुट्टियों का विवरण नीचे दिया गया है। इन तारीखों पर सरकारी कार्यालयों के अवकाश की पुष्टि संबंधित विभाग की अधिसूचना से कर लें। कुछ कार्यालयों में प्रतिबंधित अवकाश और स्थानीय स्तर पर घोषित छुट्टियों के नियम अलग हो सकते हैं।
|तारीख
|दिन
|त्योहार या अवकाश का कारण
|8 नवंबर, 2026
|रविवार
|दीपावली और नरक चतुर्दशी
|9 नवंबर, 2026
|सोमवार
|गोवर्धन पूजा
|11 नवंबर, 2026
|बुधवार
|भाई दूज और चित्रगुप्त जयंती
|15 नवंबर, 2026
|रविवार
|छठ पूजा पर्व (सायंकालीन अर्घ्य)
|16 नवंबर, 2026
|सोमवार
|वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस
|24 नवंबर, 2026
|मंगलवार
|गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा
उत्तर प्रदेश के बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में दीपावली के उपलक्ष्य में लंबी छुट्टियां मिलेंगी। प्रदेश के स्कूलों में 8 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक दीपोत्सव का अवकाश रहेगा। इस दौरान दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। इसके बाद 15 नवंबर को रविवार, 16 नवंबर को वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस और 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती व कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शिक्षण कार्य पूरी तरह बंद रहेगा।
|तारीख
|दिन
|त्योहार या अवकाश
|1 नवंबर, 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|8 नवंबर, 2026
|रविवार
|दिवाली
|9 नवंबर, 2026
|सोमवार
|गोवर्धन पूजा
|11 नवंबर, 2026
|बुधवार
|भाई दूज और विक्रम संवत नववर्ष
|15 नवंबर, 2026
|रविवार
|छठ पूजा
|16 नवंबर, 2026
|सोमवार
|वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस
|22 नवंबर, 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|24 नवंबर, 2026
|मंगलवार
|गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा
|29 नवंबर, 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी वित्तीय लेनदेन, ड्राफ्ट बनवाना या शाखा जाकर कोई काम निपटाना है, तो छुट्टियों का कैलेंडर पहले ही नोट कर लें। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार महीने के दूसरे और चौथे शनिवार यानी 14 नवंबर और 28 नवंबर को देश भर के सभी बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही पांचों रविवार को भी बैंकों में अवकाश रहेगा। बैंक की शाखाओं में अवकाश की तारीखें शहर के अनुसार अलग हो सकती हैं। इसलिए बैंक जाने से पहले अपनी शाखा या बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी लेना बेहतर रहेगा। उत्तर प्रदेश में बैंक बंद रहने की तारीखें इस प्रकार हैं:
|तारीख
|दिन
|छुट्टी का कारण
|1 नवंबर, 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|8 नवंबर, 2026
|रविवार
|दिवाली और साप्ताहिक अवकाश
|14 नवंबर, 2026
|शनिवार
|महीने का दूसरा शनिवार
|15 नवंबर, 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|22 नवंबर, 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|28 नवंबर, 2026
|शनिवार
|महीने का चौथा शनिवार
|29 नवंबर, 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी बैंकों की डिजिटल सेवाएं जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और ATM सेवाएं सातों दिन चौबीसों घंटे सामान्य रूप से काम करती रहेंगी। कैश जमा करने या निकालने के लिए कैश डिपॉजिट मशीन (CDM) और ATM का उपयोग बिना किसी रुकावट के किया जा सकेगा। किसी भी असुविधा से बचने के लिए शाखा से जुड़े जरूरी काम छुट्टियों से पहले ही निपटा लें।
नोट: आधिकारिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर स्कूलों का अवकाश कैलेंडर देखें। सरकारी कार्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना और बैंक की छुट्टियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की राज्यवार सूची को प्राथमिकता देंने की सलाह दी जाती है।
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