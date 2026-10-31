November Holiday List 2026: उत्तर प्रदेश में नवंबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तर? यहां देखें पूरी लिस्ट

अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी वित्तीय लेनदेन, ड्राफ्ट बनवाना या शाखा जाकर कोई काम निपटाना है, तो छुट्टियों का कैलेंडर पहले ही नोट कर लें। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार महीने के दूसरे और चौथे शनिवार यानी 14 नवंबर और 28 नवंबर को देश भर के सभी बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही पांचों रविवार को भी बैंकों में अवकाश रहेगा। बैंक की शाखाओं में अवकाश की तारीखें शहर के अनुसार अलग हो सकती हैं। इसलिए बैंक जाने से पहले अपनी शाखा या बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी लेना बेहतर रहेगा। उत्तर प्रदेश में बैंक बंद रहने की तारीखें इस प्रकार हैं: