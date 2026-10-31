‘अगले 30 साल तक सपा की वापसी नहीं…’, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले- 2027 में फिर बनेगी BJP सरकार

मौर्य ने भाजपा के मजबूत संगठन और राजनीतिक ताकत को रामायण के अंगद प्रसंग से जोड़ा। उन्होंने कहा कि पार्टी अंगद के अडिग पैर की तरह मजबूती से खड़ी है। रामायण के प्रसंग में अंगद का पैर हिला पाने की चुनौती को उनकी दृढ़ता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। केशव मौर्य ने पूरे विश्वास के साथ दावा किया कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार भी पार्टी को प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिलेगा। गौरतलब है कि 2022 के चुनाव में भाजपा ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार यूपी में सरकार बनाई थी। अब भाजपा 2027 के चुनाव में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए कानून व्यवस्था और संगठन की मजबूती को अपने प्रमुख राजनीतिक मुद्दों के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है।