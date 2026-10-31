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‘अगले 30 साल तक सपा की वापसी नहीं…’, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले- 2027 में फिर बनेगी BJP सरकार

Keshav Prasad Maurya Attacks Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि 2027 में भी यूपी में भाजपा की ही सरकार बनेगी।
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लखनऊ

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Mohsina Bano

Updated: 31 Oct 2026, 4:17 PM IST

Keshav Prasad Maurya, Akhilesh Yadav, Samajwadi Party, UP Assembly Election 2027, UP Politics

उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (PC: Facebook/ Keshav Prasad Maurya)

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। मौर्य ने रामायण के प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा कि, भाजपा अंगद के अडिग पैर की तरह मजबूती से खड़ी है और 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी।

अखिलेश यादव के शासनकाल की याद दिलाई

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के 2012 से 2017 तक के मुख्यमंत्री कार्यकाल को सीधे तौर पर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उस दौर में प्रदेश में जो कथित गुंडागर्दी और अराजकता हुई थी उसका आकलन जनता खुद कर चुकी है और वह सब जानती है। आपको बता दें कि भाजपा लंबे समय से समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाती रही है जबकि सपा इन आरोपों को सिरे से खारिज करती आई है। केशव मौर्य के इस बयान से दोनों दलों के बीच राजनीतिक टकराव के और तेज होने की पूरी संभावना है।

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'अगले 30 साल तक सत्ता में नहीं लौटेगी सपा'

समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा राजनीतिक दावा किया। उन्होंने कहा कि, "अगले 30 साल तक समाजवादी पार्टी सत्ता में वापस नहीं आएगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर नहीं जाएगी।" यह राजनीतिक बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों ही प्रमुख दल चुनाव से काफी पहले अपने समर्थकों को लामबंद करने और एक दूसरे पर हमला बोलने में जुटे हुए हैं।

अंगद के अडिग पैर से की भाजपा की तुलना

मौर्य ने भाजपा के मजबूत संगठन और राजनीतिक ताकत को रामायण के अंगद प्रसंग से जोड़ा। उन्होंने कहा कि पार्टी अंगद के अडिग पैर की तरह मजबूती से खड़ी है। रामायण के प्रसंग में अंगद का पैर हिला पाने की चुनौती को उनकी दृढ़ता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। केशव मौर्य ने पूरे विश्वास के साथ दावा किया कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार भी पार्टी को प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिलेगा। गौरतलब है कि 2022 के चुनाव में भाजपा ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार यूपी में सरकार बनाई थी। अब भाजपा 2027 के चुनाव में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए कानून व्यवस्था और संगठन की मजबूती को अपने प्रमुख राजनीतिक मुद्दों के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है।

अमित शाह के दावे पर अखिलेश ने कसा था तंज

बता दें कि 30 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में अमित शाह ने दावा किया था कि, "यूपी में भाजपा सरकार अंगद के पैर की तरह मजबूत है और उसे कोई हिला नहीं सकता।" उन्होंने कार्यकर्ताओं को 2027 के चुनाव के लिए तैयार रहने की नसीहत भी दी। शाह के इस दावे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर मशहूर फिल्मी गाने की तर्ज पर केवल एक लाइन में तंज कसते हुए लिखा, "बड़ी देर कर दी मेहरबां आते-आते।" अब उपमुख्यमंत्री मौर्य ने विपक्ष खासतौर पर समाजवादी पार्टी को यह संदेश देने की कोशिश की है कि, भाजपा को राजनीतिक रूप से कमजोर करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा।

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31 Oct 2026, 4:17 PM IST

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