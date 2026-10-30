UP में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए बल्क में भरे गए फॉर्म 7? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगी रिपोर्ट; समझिए क्या है फॉर्म 7

आपको बता दें कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट से किसी वोटर का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे फॉर्म जमा किए जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि, कुछ जगहों पर मतदाताओं के नाम हटाने के लिए सामूहिक रूप से फॉर्म जमा किए गए। एक याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में दावा किया कि एक विधानसभा क्षेत्र में किसी खास समुदाय के लोगों को निशाना बनाने के लिए 32 फॉर्म जमा किए गए थे।