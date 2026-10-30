अमित शाह के ‘अंगद के पैर’ वाले बयान पर अखिलेश का तंज, बोले- ‘बड़ी देर कर दी मेहरबां आते-आते’

Akhilesh Yadav Amit Shah Statement: उत्तर प्रदेश की सियासत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। अमित शाह ने भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार अंगद के पैर की तरह मजबूत है, जिसे कोई हिला नहीं सकता। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने फिल्मी अंदाज में कहा, "बड़ी देर कर दी मेहरबां आते-आते।" उनके इस संक्षिप्त तंज को लेकर प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं।