31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

INDIA Bloc Protest: चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में होगा इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन; जानिए इमरान मसूद से स्वामी प्रसाद मौर्य तक किसने क्या कहा

INDIA Bloc People's Impeachment Event: इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित जन महाभियोग कार्यक्रम में शामिल हुए नेताओं ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने जा रहे प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Updated: 31 Oct 2026, 5:47 PM IST

INDIA Bloc Protest, Election Commission, Gyanesh Kumar, UP Politics, Imran Masood, Swami Prasad Maurya, Delhi Ramlila Maidan Protest

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित जन महाभियोग कार्यक्रम (PC: IANS)

INDIA Bloc Protest against Election Commission: मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस आंदोलन को लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए बेहद अहम बताया। इंडिया गठबंधन के पीपुल्स इम्पीचमेंट (जन महाभियोग) कार्यक्रम में शामिल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि, इंडिया अलायंस यहां पूरे देश को संदेश देने के लिए जुटा है। वहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रहे इस प्रदर्शन को ऐतिहासिक करार दिया।

इमरान मसूद बोले- BJP घुटनों पर है

इंडिया अलायंस के इस कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि, "विपक्ष यहां पूरे देश को एक बड़ा संदेश देने के लिए जुटा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष उसकी रक्षा के लिए सामने आया है। मसूद ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर BJP को हमारे स्तर पर आना पड़ा है तो...इसका सीधा मतलब है कि हम जीत गए हैं। BJP घुटनों पर आ गई है। अभी इंतजार कीजिए और देखिए आगे क्या होता है।"

UP में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए बल्क में भरे गए फॉर्म 7? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगी रिपोर्ट; समझिए क्या है फॉर्म 7

ये भी पढ़ें
UP Voter List, Form 7, Special Intensive Revision, UP Government, Supreme Court, ECI

SIR के खिलाफ होगा ऐतिहासिक प्रदर्शन- स्वामी प्रसाद मौर्य

अपना जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग और SIR के नाम पर करोड़ों मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित करने की कथित साजिश के विरोध में 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ऐतिहासिक प्रदर्शन होने जा रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में गड़बड़ियों की पूरी आशंका है जिससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। मौर्य ने कहा कि वह भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं।

धर्मेंद्र यादव और राजीव राय ने भी साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर और वोटों की चोरी रोकने के लिए विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होकर लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रहा है। वहीं सपा सांसद राजीव राय ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को दोहराते हुए कहा कि विपक्ष चाहता है कि ज्ञानेश कुमार को सीधे जनता के सामने जवाब देना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि देश में नफरत फैलाने, झूठ बोलने और झूठे वादे करने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं।

इमरान प्रतापगढ़ी बोले इस कार्यक्रम को ही विशेष सत्र समझिए

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष चुनाव से जुड़े मुद्दों को लेकर पहले ही राष्ट्रपति से मिल चुका है। उन्होंने कहा कि, "क्या हमें आपको पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने के लिए अलग से लेटर लिखने की जरूरत थी? क्या आपको सड़कों पर प्रोटेस्ट करते लोग नहीं दिख रहे? विपक्ष CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने पर अड़ा हुआ है। राहुल गांधी के प्रोटेस्ट के बाद आप 5 प्रेस-कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब जब देश के सामने यह पब्लिक इंपीचमेंट इनिशिएटिव पेश किया जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाया जा सकता था। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हमारे इस प्रोग्राम को ही स्पेशल सेशन मान लीजिए।"

क्या है विपक्ष की मांग और क्यों बढ़ा विवाद?

विपक्षी दलों का कहना है कि SIR के दौरान मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की जांच होनी चाहिए और किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं हटना चाहिए। इसी मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग भी उठाई जा रही है। 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित प्रदर्शन को विपक्ष अपने आंदोलन के अगले चरण के तौर पर पेश कर रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के नेता इसे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा से जोड़ रहे हैं। ऐसे में विवाद का निर्णायक पहलू यह होगा कि शिकायतों की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और चुनाव आयोग उन पर क्या कार्रवाई करता है।

‘अगले 30 साल तक सपा की वापसी नहीं…’, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले- 2027 में फिर बनेगी BJP सरकार

ये भी पढ़ें
Keshav Prasad Maurya, Akhilesh Yadav, Samajwadi Party, UP Assembly Election 2027, UP Politics

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

election commission of india

इमरान मसूद

समाजवादी पार्टी

SIR-BLO

SP Congress alliance

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2026, 5:47 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / INDIA Bloc Protest: चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में होगा इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन; जानिए इमरान मसूद से स्वामी प्रसाद मौर्य तक किसने क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

त्योहार बीते धरने में, अब दीपावली से पहले नियुक्ति की आस; 61 दिनों से हक की लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थी

अस्पताल से लौटे अभ्यर्थी, फिर भी नहीं टूटा हौसला (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

टिकट चेकिंग की जिम्मेदारी के साथ अंतरराष्ट्रीय खेल का मैदान भी फतह, ज्योति शुक्ला ने जीता गोल्ड

ज्योति शुक्ला ने जीता स्वर्ण पदक (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

दिल्ली से काशी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन: सिर्फ 59 मिनट में पूरी होगी दिल्ली से आगरा की यात्रा

Bullet Train
लखनऊ

‘अगले 30 साल तक सपा की वापसी नहीं…’, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले- 2027 में फिर बनेगी BJP सरकार

Keshav Prasad Maurya, Akhilesh Yadav, Samajwadi Party, UP Assembly Election 2027, UP Politics
लखनऊ

November Holiday List 2026: उत्तर प्रदेश में नवंबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तर? यहां देखें पूरी लिस्ट

November Holidays 2026, UP School Holidays 2026, November, Bank Holidays November 2026, November Holiday List 2026
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.