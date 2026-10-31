त्योहार बीते धरने में, अब दीपावली से पहले नियुक्ति की आस; 61 दिनों से हक की लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थी

अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी मांग है कि दीपावली से पहले नियुक्ति प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया जाए। उनका कहना है कि त्योहार का समय नजदीक है और वे चाहते हैं कि इस बार उनके परिवारों को धरने और इंतजार के बीच त्योहार न मनाना पड़े। नियुक्ति को लेकर स्पष्ट कार्यक्रम सामने आने से उन्हें भविष्य की तैयारी करने में आसानी होगी। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे तूफान सिंह और आशुतोष वर्मा ने कहा कि ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से अपने अधिकारों और नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को अभ्यर्थियों की परेशानी को समझना चाहिए और दीपावली से पहले नियुक्ति शेड्यूल जारी करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।