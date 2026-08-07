उत्‍तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्‍यक्ष इमरान मसूद का पश्चिमी उत्‍तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा कद है। वह कई बार अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इमरान मसूद को सहारनपुर लोकसभा से टिकट दिया है। <strong>जीवन</strong> इमरान मसूद का जन्‍म सहारनपुर के गंगोह में हुआ है। इस समय उनकी उम्र 48 साल है। उनके पिता का नाम राशिद मसूद है। उन्‍होंने यूपी बोर्ड से 1987 में एचआरई कॉलेज गंगोह से इंटरमीडिएट पास की है। इसके बाद उन्‍होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्‍नातक की। उनकी पत्‍नी का नाम साईमा मसूद है। साईमा डायटीशियन हैं। उनके पांच बेटियां हैं। इमरान मसूद पांच भाई हैं। <strong>राजनीतिक सफर</strong> इमरान का राजनीतिक करियर जनता दल से शुरू हुआ था। इसके बाद वह लाेकदल और समाजवादी पार्टी में रहे। फिर उन्‍होंने कांग्रेस का दामन थामा। 2007 में वह मुजफ्फराबाद विधानसभा से निर्दलीय विधायक बने। उन्‍होंने सपा के जगदीश सिंह राणा को हराया था। वह सहारनपुर नगर पालिका चेयरमैन पद का चुनाव भी जीत चुके हैं। 2012 में वह नकुड़ से विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2014 में उन्‍होंने सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। उसमें वह 4.10 लाख वोट पाकर दूसरे स्‍थान पर रहे। इसके बाद वह 2017 के विधानसभा चुनाव में नकुड़ विधानसभा से मैदान में उतरे, लेकिन भाजपा प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी से 1300 वाेट से हार गए।

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