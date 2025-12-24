गडकरी के बयान पर कांग्रेस के मुस्लिम सांसद बोले- आज देशभक्ति की बात करते हैं, जब वंदे मातरम् को लेकर लाठी पड़ती थी तो…

केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार्य करती रहेगी, तब तक पार्टी हाशिए पर रहेगी। राहुल गांधी अपने बयान से सिर्फ देश की जनता ही नहीं, बल्कि वो कांग्रेस को भी कहीं न कहीं कठघरे में खड़ा कर रहे हैं।