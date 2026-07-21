‘ICU की जरूरत नहीं थी, एक तरह से डिटेन करने के लिए रखा था’, हाई कोर्ट के फैसले के बाद बोलीं सोनम वांगचुक की पत्नी

सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर जताई जा रही चिंताओं पर उनकी पत्नी ने कहा कि 20 दिनों से ज्यादा समय से चल रहे उपवास के कारण शरीर के कुछ पैरामीटर्स में उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन कोई भी समस्या जानलेवा नहीं है। उन्होंने कहा कि मरीज की शारीरिक सेहत उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। अगर मरीज अपनी पसंद के माहौल में और भरोसेमंद डॉक्टरों की देखरेख में रहता है, तो उसकी हालत तेजी से सुधरती है।