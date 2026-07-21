LDL Cholesterol क्या होता है, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए कितना होना चाहिए इसका लेवल और इसके बढ़ने से किन बिमारियों का खतरा

LDL Cholesterol Level Hindi: आजकल सेहत से जुड़ी जब भी कोई जांच होती है, तो कोलेस्ट्रॉल शब्द सबसे पहले सुनने को मिलता है। हम अक्सर सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तेल-मसाला कम खाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है एक अच्छा और एक बुरा। Family Heart Foundation के मुताबिक, LDL (Low-Density Lipoprotein) को आमतौर पर बुरा कोलेस्ट्रॉल (Bad Cholesterol) कहा जाता है। आइए जानते हैं कि यह LDL कोलेस्ट्रॉल क्या है, शरीर में इसका सही लेवल कितना होना चाहिए और इसके बढ़ने से कौन-कौन सी बीमारियों का खतरा रहता है।