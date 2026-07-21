LDL Cholesterol क्या होता है, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए कितना होना चाहिए इसका लेवल और इसके बढ़ने से किन बिमारियों का खतरा

हमारे शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है एक अच्छा और एक बुरा- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
LDL Cholesterol Level Hindi: आजकल सेहत से जुड़ी जब भी कोई जांच होती है, तो कोलेस्ट्रॉल शब्द सबसे पहले सुनने को मिलता है। हम अक्सर सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तेल-मसाला कम खाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है एक अच्छा और एक बुरा। Family Heart Foundation के मुताबिक, LDL (Low-Density Lipoprotein) को आमतौर पर बुरा कोलेस्ट्रॉल (Bad Cholesterol) कहा जाता है। आइए जानते हैं कि यह LDL कोलेस्ट्रॉल क्या है, शरीर में इसका सही लेवल कितना होना चाहिए और इसके बढ़ने से कौन-कौन सी बीमारियों का खतरा रहता है।
कोलेस्ट्रॉल एक मोम (wax) जैसा चिकना पदार्थ होता है, जो हमारे लिवर में बनता है और कुछ हिस्सा हमारे खाने (विशेषकर फैटी फूड्स) से आता है। क्योंकि खून पानी जैसा होता है और फैट पानी में घुलता नहीं है, इसलिए इसे शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए एक गाड़ी की जरूरत होती है। इसी को लाइपोप्रोटीन (Lipoprotein) कहते हैं। LDL (Low-Density Lipoprotein) लिवर से कोलेस्ट्रॉल को लेकर पूरे शरीर की नसों (arteries) में पहुंचाती है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, खून की जांच (Lipid Profile Test) में LDL का स्तर mg/dL (मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर) में मापा जाता है। एक सामान्य वयस्क (Adult) के लिए इसके आंकड़े कुछ इस तरह समझे जा सकते हैं;
जब नसों में धीरे-धीरे यह बुरा कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, तो शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन और खून सही मात्रा में नहीं पहुँच पाता। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, इससे नीचे दी गई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है;
क्लिनिक के अनुसार, जीवनशैली में कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके आप अपने LDL को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं;
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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