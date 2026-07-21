Cancer का कौन-सा प्रकार सबसे ज्यादा घातक है, WHO और वेरीवेल हेल्थ से जानें किन संकेतों को न करें नजरअंदाज

WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के मुताबिक, कोलोरेक्टल कैंसर (जो हमारे पेट के निचले हिस्से यानी बड़ी आंत और मलाशय में होता है) दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुका है। यह कैंसर धीरे-धीरे आंतों के अंदर छोटी-छोटी गांठों (जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं) के रूप में शुरू होता है, जो बाद में कैंसर का रूप ले लेती हैं। खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड और शारीरिक एक्टिविटी न होना इसके बड़े कारण हैं।