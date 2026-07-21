21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

स्वास्थ्य

Cancer का कौन-सा प्रकार सबसे ज्यादा घातक है, WHO और वेरीवेल हेल्थ से जानें किन संकेतों को न करें नजरअंदाज

Most Dangerous Cancer: कौन-सा कैंसर है दुनिया में सबसे ज्यादा जानलेवा, WHO और वेरीवेल हेल्थ की इस रिपोर्ट से जानिए शुरुआती लक्षण जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jul 21, 2026

Deadliest cancers with low survival rate,Silent killer cancers and symptoms,Most aggressive types of cancer,

कुछ कैंसर ऐसे हैं जो शरीर में बहुत खामोशी से फैलते हैं और जब तक इनका पता चलता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Most Dangerous Cancer: जब कैंसर की बात आती है, तो मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर कौन-सा कैंसर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है? लोग अक्सर सोचते हैं कि हर कैंसर एक जैसा होता है, लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार कुछ कैंसर ऐसे हैं जो शरीर में बहुत खामोशी से फैलते हैं और जब तक इनका पता चलता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और वेरीवेल हेल्थ (Verywell Health) की रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों में कुछ खास प्रकार के कैंसर सबसे आगे हैं। इनमें फेफड़ों का कैंसर (Lung Cancer) और कोलोरेक्टल कैंसर (Colorectal Cancer - आंतों का कैंसर) सबसे ऊपर आते हैं। आइए समझते हैं कि कौन-सा कैंसर सबसे ज्यादा जान लेता है और शरीर में दिखने वाले किन संकेतों को हमें कभी भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

फेफड़ों का कैंसर (Lung Cancer)

वेरीवेल हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं दोनों में कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण फेफड़ों का कैंसर (Lung Cancer) है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके शुरुआती लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग इन्हें आम खांसी या धूल-प्रदूषण का असर समझकर छोड़ देते हैं। जब तक बीमारी गंभीर रूप नहीं ले लेती, तब तक इसका सही पता नहीं चल पाता।

इन संकेतों को कभी न करें इग्नोर:

  • लगातार बनी रहने वाली खांसी, जो हफ्तों बाद भी ठीक न हो।
  • खांसी के साथ बलगम में खून का आना।
  • बिना किसी वजह के सांस फूलना या छाती में लगातार दर्द रहना।
  • बिना डाइटिंग या कसरत के अचानक से वजन का बहुत कम हो जाना।

तेजी से पैर पसार रहा है कोलोरेक्टल कैंसर (आंतों का कैंसर)

WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के मुताबिक, कोलोरेक्टल कैंसर (जो हमारे पेट के निचले हिस्से यानी बड़ी आंत और मलाशय में होता है) दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुका है। यह कैंसर धीरे-धीरे आंतों के अंदर छोटी-छोटी गांठों (जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं) के रूप में शुरू होता है, जो बाद में कैंसर का रूप ले लेती हैं। खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड और शारीरिक एक्टिविटी न होना इसके बड़े कारण हैं।

  • पेट की आदतों में अचानक बदलाव।
  • मल में खून आना।
  • पेट में हर वक्त मरोड़, गैस या दर्द महसूस होना।
  • हर वक्त कमजोरी और बहुत ज्यादा थकान महसूस होना।

क्या है बचाव का रास्ता?

WHO के डॉक्टर साफ तौर पर कहते हैं कि कैंसर कितना भी जानलेवा क्यों न हो, अगर इसकी पहचान शुरुआती स्टेज (Early Stage) में हो जाए, तो इलाज की सफलता की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपकी उम्र 45-50 साल से ज्यादा है, या आपके परिवार में किसी को पहले कैंसर रहा है, तो डॉक्टर की सलाह पर समय-समय पर रूटीन चेकअप या कोलोनोस्कोपी जैसे टेस्ट जरूर करवाएं।

तंबाकू, सिगरेट और शराब से पूरी तरह दूरी बना लें। फेफड़ों के कैंसर का सबसे बड़ा कारण धूम्रपान ही है। अपने खाने में हरी सब्जियां, फल और फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। पैकेज्ड फूड, लाल मांस (Red Meat) और ज्यादा ऑयली चीजों से परहेज करें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Yawning: बार-बार उबासी आना सिर्फ नींद की कमी नहीं! हेल्थलाइन से जानिए किन बीमारियों का हो सकता है संकेत

ये भी पढ़ें
causes of excessive yawning ,yawning too much meaning,is excessive yawning a sign of illness,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

21 Jul 2026 09:13 am

Published on:

21 Jul 2026 09:13 am

Hindi News / Health / Cancer का कौन-सा प्रकार सबसे ज्यादा घातक है, WHO और वेरीवेल हेल्थ से जानें किन संकेतों को न करें नजरअंदाज

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Leg Pain Heart Attack: बार-बार पैरों में दर्द को न करें नजरअंदाज, हेल्थलाइन से समझें कैसे यह दिल की बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है

Leg pain and heart disease connection, Early signs of heart attack leg pain, Peripheral artery disease leg pain,
स्वास्थ्य

First Dengue Vaccine: भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन QDENGA को DCGI की हरी झंडी, 4 से 60 साल तक के लोग ले सकते हैं

Qdenga dengue vaccine India,First dengue vaccine in India,DCGI approved dengue vaccine,
स्वास्थ्य

Yawning: बार-बार उबासी आना सिर्फ नींद की कमी नहीं! हेल्थलाइन से जानिए किन बीमारियों का हो सकता है संकेत

causes of excessive yawning ,yawning too much meaning,is excessive yawning a sign of illness,
स्वास्थ्य

तेजी से बढ़ने वाला ब्रेन कैंसर है Glioblastoma, क्लीवलैंड क्लिनिक से समझें समय रहते पहचानना क्यों है जरूरी

what is glioblastoma ,glioblastoma brain cancer symptoms,aggressive brain tumor types,
स्वास्थ्य

हर Biopsy का मतलब कैंसर नहीं, मेयो क्लिनिक से जानें कब पड़ती है इसकी जरूरत और कैसे होती है यह जांच

does a biopsy mean cancer,types of biopsy procedures,mayo clinic biopsy guide,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.