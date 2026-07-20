Yawning: बार-बार उबासी आना सिर्फ नींद की कमी नहीं! हेल्थलाइन से जानिए किन बीमारियों का हो सकता है संकेत

Yawning Symptoms: जब भी कोई इंसान बार-बार उबासी लेता है, तो हम तुरंत यही मान लेते हैं कि या तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई है या फिर वह बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा उबासी आना सिर्फ थकान का नाटक नहीं है? हेल्थलाइन (Healthline) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति दिनभर में बहुत ज्यादा उबासी ले रहा है, तो यह शरीर के अंदर पनप रही किसी गंभीर बीमारी का शुरुआती इशारा भी हो सकता है। आइए समझते हैं कि बार-बार उबासी आने के पीछे की असल वजहें क्या हो सकती हैं।