Yawning: बार-बार उबासी आना सिर्फ नींद की कमी नहीं! हेल्थलाइन से जानिए किन बीमारियों का हो सकता है संकेत

बार-बार उबासी आना सिर्फ नींद की कमी नहीं, बीमारियों का हो सकता है संकेत- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Yawning Symptoms: जब भी कोई इंसान बार-बार उबासी लेता है, तो हम तुरंत यही मान लेते हैं कि या तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई है या फिर वह बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा उबासी आना सिर्फ थकान का नाटक नहीं है? हेल्थलाइन (Healthline) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति दिनभर में बहुत ज्यादा उबासी ले रहा है, तो यह शरीर के अंदर पनप रही किसी गंभीर बीमारी का शुरुआती इशारा भी हो सकता है। आइए समझते हैं कि बार-बार उबासी आने के पीछे की असल वजहें क्या हो सकती हैं।
वैसे तो दिनभर में कुछ बार उबासी आना बिल्कुल नॉर्मल बात है। यह हमारे शरीर का एक तरीका है जिससे दिमाग को थोड़ी ताजी ऑक्सीजन मिलती है और वह अलर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप हर एक-दो मिनट में या बिना किसी वजह के बार-बार उबासी ले रहे हैं, और ऐसा लगातार कई दिनों से हो रहा है, तो मेडिकल की भाषा में इसे एक्ससेसिव यॉर्निंग (Excessive Yawning) कहा जाता है। इसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल और सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है।
हेल्थलाइन के अनुसार, बार-बार उबासी आने के पीछे कई छिपे हुए कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य वजहें नीचे दी गई हैं;
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, उबासी आना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक लक्षण है। आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए अगर आपको बिना किसी कारण के हर वक्त बहुत ज्यादा उबासी आ रही हो। इसके साथ ही आपको दिनभर बहुत ज्यादा नींद या सुस्ती महसूस होती हो। आपने अपनी रात की नींद का पैटर्न सुधार लिया है (यानी आप 7-8 घंटे सो रहे हैं), फिर भी दिनभर उबासी आना बंद नहीं हो रहा है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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