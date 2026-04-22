दिन में ज्यादा सोना साधारण थकान नहीं! बुजुर्गों के लिए हो सकता है ‘खतरे की घंटी’, रिसर्च में हुआ खुलासा

अक्सर लोग इसे रात की नींद से जोड़कर देखते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि रात को अच्छी नींद लेने के बावजूद अगर दिन में नींद आ रही है, तो यह दिमाग के 'बायोलॉजिकल क्लॉक' में गड़बड़ी का इशारा है। science direct के अनुसार, अत्यधिक दिन की नींद (Excessive Daytime Sleepiness) दिमाग में एमाइलॉयड (Amyloid) प्लाक जमा होने का संकेत है, जो अल्जाइमर का मुख्य कारण है।