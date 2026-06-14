14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Vitamin D, Iron या Biotin? बाल झड़ने पर सबसे पहले किस विटामिन की जांच करानी चाहिए, रिसर्च में मिला जवाब

Hair Loss Vitamins: बाल झड़ने की समस्या में Vitamin D, Iron और Biotin की अक्सर चर्चा होती है। Harvard Health, Cleveland Clinic और NIH की रिसर्च के आधार पर जानिए सबसे पहले किस पोषक तत्व की जांच करवानी चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jun 14, 2026

Hot Water Bag for Period Pain Ice Pack for Period Cramps Period Pain Relief

झड़ते बालों को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Hair Loss Causes: कंघी करते समय टूटते बाल, तकिए पर बिखरे हुए बाल या नहाने के बाद ड्रेन में जमा बाल देखकर चिंता होना स्वाभाविक है। ऐसे में लोग अक्सर Biotin सप्लीमेंट खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या बाल झड़ने की असली वजह हमेशा Biotin की कमी होती है?

Harvard Health, Cleveland Clinic और National Institutes of Health (NIH) से जुड़ी रिसर्च बताती है कि बाल झड़ने के मामलों में सबसे पहले Biotin नहीं, बल्कि Iron और Vitamin D की स्थिति को समझना ज्यादा जरूरी हो सकता है।

रिसर्च क्या कहती है?

NIH की एक वैज्ञानिक समीक्षा में पाया गया कि बाल झड़ने के कई मामलों में Vitamin D और Iron की कमी का संबंध देखा गया है। खासकर महिलाओं में Iron की कमी और कम Ferritin लेवल्स बालों के पतले होने और झड़ने से जुड़े पाए गए। वहीं Vitamin D की कमी भी कई प्रकार के हेयर लॉस में देखी गई। हालांकि यह संबंध हर व्यक्ति में समान नहीं होता।

Iron की जांच क्यों जरूरी मानी जाती है?

Iron शरीर में ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। जब शरीर में Iron की कमी होती है, तो बालों की जड़ों तक पर्याप्त पोषण नहीं पहुंच पाता। इसका असर बालों की ग्रोथ पर पड़ सकता है। महिलाओं में भारी पीरियड्स, गर्भावस्था या खराब खानपान के कारण Iron की कमी अपेक्षाकृत अधिक देखी जाती है। इसी वजह से कई डॉक्टर बाल झड़ने की शिकायत पर Ferritin और Iron प्रोफाइल की जांच कराने की सलाह देते हैं।

Vitamin D का क्या रोल है?

Cleveland Clinic के अनुसार Vitamin D बालों के फॉलिकल्स यानी बाल उगाने वाली संरचनाओं के कार्य में भूमिका निभाता है। कई अध्ययनों में Vitamin D की कमी और हेयर लॉस के बीच संबंध पाया गया है। हालांकि केवल Vitamin D सप्लीमेंट लेने से हर व्यक्ति में बालों का झड़ना रुक जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यदि जांच में इसकी कमी निकलती है, तो डॉक्टर इसके स्तर को सुधारने की सलाह दे सकते हैं।

Biotin के बारे में क्या कहती है रिसर्च?

Biotin को अक्सर हेयर विटामिन कहा जाता है, लेकिन Harvard Health के अनुसार सामान्य लोगों में Biotin की कमी बहुत दुर्लभ होती है। जब तक किसी व्यक्ति में वास्तव में Biotin की कमी न हो, तब तक अतिरिक्त Biotin लेने से बालों की ग्रोथ में बड़े फायदे के ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं। यही कारण है कि बिना जांच के Biotin सप्लीमेंट शुरू करना हमेशा सही रणनीति नहीं माना जाता।

तो सबसे पहले कौन-सी जांच करानी चाहिए?

मौजूदा रिसर्च के आधार पर बाल झड़ने की समस्या में सबसे पहले Iron (विशेष रूप से Ferritin) और Vitamin D की जांच पर ध्यान देना अधिक उचित माना जाता है। Biotin की जांच आमतौर पर तभी की जाती है जब डॉक्टर को इसकी कमी का विशेष संदेह हो।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

पीरियड्स के दर्द में Hot Water Bag बेहतर है या Ice Pack? ACOG की रिसर्च से जानिए किससे जल्दी मिलती है राहत

ये भी पढ़ें
Hot Water Bag for Period Pain Ice Pack for Period Cramps Period Pain Relief

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Jun 2026 12:51 pm

Hindi News / Health / Vitamin D, Iron या Biotin? बाल झड़ने पर सबसे पहले किस विटामिन की जांच करानी चाहिए, रिसर्च में मिला जवाब

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

पीरियड्स के दर्द में Hot Water Bag बेहतर है या Ice Pack? ACOG की रिसर्च से जानिए किससे जल्दी मिलती है राहत

Hot Water Bag for Period Pain Ice Pack for Period Cramps Period Pain Relief
स्वास्थ्य

High Cholesterol Signs: क्या शरीर में होने वाला यह दर्द हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है? Mayo Clinic से जानिए

Cholesterol Symptoms in Hindi Heart Health Artery Blockage Symptoms
स्वास्थ्य

स्टडी अलर्ट: ऑनलाइन बीमारी सर्च की आदत बन रही भारी, हर पांचवां युवा साइबरकॉन्ड्रिया का शिकार

Cyberchondria rising due to online health searches.
स्वास्थ्य

CDC की रिपोर्ट: Chickenpox ठीक होने के बाद भी शरीर में छिपा रहता है वायरस, बाद में बन सकता है Shingles का कारण

Chickenpox Virus Shingles Causes Varicella Zoster Virus Chickenpox After Effects
स्वास्थ्य

Nipah Virus: केरल के 43 वर्षीय मरीज की हालत गंभीर, WHO और CDC से जानिए कितना खतरनाक है संक्रमण

Kerala Nipah Virus case 2026 Nipah Virus symptoms in humans Nipah Virus spread through bats
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.