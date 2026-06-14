Vitamin D, Iron या Biotin? बाल झड़ने पर सबसे पहले किस विटामिन की जांच करानी चाहिए, रिसर्च में मिला जवाब

झड़ते बालों को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)
Hair Loss Causes: कंघी करते समय टूटते बाल, तकिए पर बिखरे हुए बाल या नहाने के बाद ड्रेन में जमा बाल देखकर चिंता होना स्वाभाविक है। ऐसे में लोग अक्सर Biotin सप्लीमेंट खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या बाल झड़ने की असली वजह हमेशा Biotin की कमी होती है?
Harvard Health, Cleveland Clinic और National Institutes of Health (NIH) से जुड़ी रिसर्च बताती है कि बाल झड़ने के मामलों में सबसे पहले Biotin नहीं, बल्कि Iron और Vitamin D की स्थिति को समझना ज्यादा जरूरी हो सकता है।
NIH की एक वैज्ञानिक समीक्षा में पाया गया कि बाल झड़ने के कई मामलों में Vitamin D और Iron की कमी का संबंध देखा गया है। खासकर महिलाओं में Iron की कमी और कम Ferritin लेवल्स बालों के पतले होने और झड़ने से जुड़े पाए गए। वहीं Vitamin D की कमी भी कई प्रकार के हेयर लॉस में देखी गई। हालांकि यह संबंध हर व्यक्ति में समान नहीं होता।
Iron शरीर में ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। जब शरीर में Iron की कमी होती है, तो बालों की जड़ों तक पर्याप्त पोषण नहीं पहुंच पाता। इसका असर बालों की ग्रोथ पर पड़ सकता है। महिलाओं में भारी पीरियड्स, गर्भावस्था या खराब खानपान के कारण Iron की कमी अपेक्षाकृत अधिक देखी जाती है। इसी वजह से कई डॉक्टर बाल झड़ने की शिकायत पर Ferritin और Iron प्रोफाइल की जांच कराने की सलाह देते हैं।
Cleveland Clinic के अनुसार Vitamin D बालों के फॉलिकल्स यानी बाल उगाने वाली संरचनाओं के कार्य में भूमिका निभाता है। कई अध्ययनों में Vitamin D की कमी और हेयर लॉस के बीच संबंध पाया गया है। हालांकि केवल Vitamin D सप्लीमेंट लेने से हर व्यक्ति में बालों का झड़ना रुक जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यदि जांच में इसकी कमी निकलती है, तो डॉक्टर इसके स्तर को सुधारने की सलाह दे सकते हैं।
Biotin को अक्सर हेयर विटामिन कहा जाता है, लेकिन Harvard Health के अनुसार सामान्य लोगों में Biotin की कमी बहुत दुर्लभ होती है। जब तक किसी व्यक्ति में वास्तव में Biotin की कमी न हो, तब तक अतिरिक्त Biotin लेने से बालों की ग्रोथ में बड़े फायदे के ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं। यही कारण है कि बिना जांच के Biotin सप्लीमेंट शुरू करना हमेशा सही रणनीति नहीं माना जाता।
मौजूदा रिसर्च के आधार पर बाल झड़ने की समस्या में सबसे पहले Iron (विशेष रूप से Ferritin) और Vitamin D की जांच पर ध्यान देना अधिक उचित माना जाता है। Biotin की जांच आमतौर पर तभी की जाती है जब डॉक्टर को इसकी कमी का विशेष संदेह हो।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल