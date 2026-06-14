Vitamin D, Iron या Biotin? बाल झड़ने पर सबसे पहले किस विटामिन की जांच करानी चाहिए, रिसर्च में मिला जवाब

Iron शरीर में ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। जब शरीर में Iron की कमी होती है, तो बालों की जड़ों तक पर्याप्त पोषण नहीं पहुंच पाता। इसका असर बालों की ग्रोथ पर पड़ सकता है। महिलाओं में भारी पीरियड्स, गर्भावस्था या खराब खानपान के कारण Iron की कमी अपेक्षाकृत अधिक देखी जाती है। इसी वजह से कई डॉक्टर बाल झड़ने की शिकायत पर Ferritin और Iron प्रोफाइल की जांच कराने की सलाह देते हैं।