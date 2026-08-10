Intracranial Hypertension: बढ़ा हुआ ब्रेन प्रेशर क्या होता है? एनएचएस से जानें इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंश के संकेत

Intracranial Hypertension Symptoms: क्या आपको अक्सर सिर में ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा दबाव बन रहा हो? या सुबह उठते ही सिर में भयंकर भारीपन और धुंधला दिखाई देने लगता है? तो इसे हल्के में बिल्कुल न लें। यह इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन (Intracranial Hypertension) यानी दिमाग के अंदर बढ़ा हुआ प्रेशर हो सकता है। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) के अनुसार, हमारी खोपड़ी (Skull) के अंदर दिमाग, खून और एक खास तरह का पानी होता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड (CSF) कहते हैं। जब किसी वजह से खोपड़ी के अंदर यह तरल पदार्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो दिमाग पर भारी दबाव बनने लगता है। इसी स्थिति को बढ़ा हुआ ब्रेन प्रेशर या इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन कहते हैं। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है, इसके संकेत क्या हैं और यह कितनी गंभीर हो सकती है।