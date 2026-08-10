10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Intracranial Hypertension: बढ़ा हुआ ब्रेन प्रेशर क्या होता है? एनएचएस से जानें इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंश के संकेत

Intracranial Hypertension Cause: बढ़े हुए ब्रेन प्रेशर का मतलब क्या होता है? ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंश के लक्षण, धुंधला दिखने की वजह।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Aug 10, 2026

intracranial hypertension symptoms,high brain pressure causes,idiopathic intracranial hypertension guide,

ब्रेन प्रेशर बढ़ जाए तो क्या होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Intracranial Hypertension Symptoms: क्या आपको अक्सर सिर में ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा दबाव बन रहा हो? या सुबह उठते ही सिर में भयंकर भारीपन और धुंधला दिखाई देने लगता है? तो इसे हल्के में बिल्कुल न लें। यह इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन (Intracranial Hypertension) यानी दिमाग के अंदर बढ़ा हुआ प्रेशर हो सकता है। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) के अनुसार, हमारी खोपड़ी (Skull) के अंदर दिमाग, खून और एक खास तरह का पानी होता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड (CSF) कहते हैं। जब किसी वजह से खोपड़ी के अंदर यह तरल पदार्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो दिमाग पर भारी दबाव बनने लगता है। इसी स्थिति को बढ़ा हुआ ब्रेन प्रेशर या इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन कहते हैं। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है, इसके संकेत क्या हैं और यह कितनी गंभीर हो सकती है।

इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन क्या है और यह क्यों होता है?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, हमारी खोपड़ी हड्डियों का बना एक बंद ढांचा है, जिसके अंदर जगह बिल्कुल फिक्स होती है। जब दिमाग के आसपास तरल पदार्थ (CSF) का संतुलन बिगड़ जाता है यानी यह पानी ज्यादा बनने लगता है, ठीक से बह नहीं पाता या सोखा नहीं जाता तो खोपड़ी के अंदर प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है।

यह बीमारी दो तरह की होती है

1.आइडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन (Idiopathic Intracranial Hypertension)- जब बिना किसी ट्यूमर या बड़ी बीमारी के अपने आप दिमाग का प्रेशर बढ़ जाता है। आइडियोपैथिक का मतलब ही है कि इसका कोई एक निश्चित कारण स्पष्ट नहीं है।

2. सेकेंडरी इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन (Secondary Intracranial Hypertension)- जब किसी दूसरी समस्या जैसे सिर की चोट, ब्रेन ट्यूमर, दिमागी इंफेक्शन (मेनिन्जाइटिस) या खून का थक्का (Blood Clot) जमने के कारण प्रेशर बढ़ता है।

बढ़ा हुआ ब्रेन प्रेशर होने के मुख्य संकेत और लक्षण

क्लीवलैंड क्लिनिक और NHS के मुताबिक, अगर दिमाग का प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारा शरीर कई तरह की चेतावनी देता है। इन्हें पहचानना बेहद जरूरी है;

किसे होता है इसका ज्यादा खतरा?

  • वजन ज्यादा होना।
  • 20 से 44 साल की महिलाओं में यह समस्या पुरुषों की तुलना में काफी ज्यादा पाई जाती है।
  • हार्मोनल बदलाव और दवाएं।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Anaphylaxis: अचानक सांस लेने में दिक्कत और गले में सूजन? ये एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें एनाफिलेक्सिस के संकेत

ये भी पढ़ें
anaphylaxis symptoms and treatment,severe allergic reaction signs,sudden breathing difficulty allergy,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

10 Aug 2026 10:10 am

Hindi News / Health / Intracranial Hypertension: बढ़ा हुआ ब्रेन प्रेशर क्या होता है? एनएचएस से जानें इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंश के संकेत

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

FSSAI Tips To Cut Down Sugar: मिठास के लिए चीनी की जगह इन 4 चीजों का कर सकते हैं इस्तेमाल

Cheeni Kam Karne Ke Tarike, Cheeni Ki Jagah Kya Khaye
स्वास्थ्य

Bladder Cancer: पेशाब में जलन और खून कब हो सकता है गंभीर बीमारी का संकेत? जानिए मेयो क्लिनिक की गाइडलाइन

blood in urine causes,painful urination and blood,bladder cancer symptoms,
स्वास्थ्य

किस उम्र के लोगों को लेनी चाहिए कितने घंटे की नींद? कम नींद होने से क्या नुकसान, नींद में रोज मर्रा की कौन सी आदतें बाधक

Better Sleep Tips, Lack Of Sleep Effects
स्वास्थ्य

Infant Acid Reflux: दूध पीने के बाद बार-बार उल्टी करता है बच्चा? इन्फेंट एसिड रिफ्लक्स हो सकता है वजह, मेयो क्लिनिक से जानें कब चिंता की जरूरत

infant acid reflux symptoms,baby spitting up after feeding,infant acid reflux causes,
स्वास्थ्य

Anaphylaxis: अचानक सांस लेने में दिक्कत और गले में सूजन? ये एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें एनाफिलेक्सिस के संकेत

anaphylaxis symptoms and treatment,severe allergic reaction signs,sudden breathing difficulty allergy,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.