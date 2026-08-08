Rotavirus: बच्चों में तेज दस्त और उल्टी को न करें नजरअंदाज, रोटावायरस संक्रमण का हो सकता है खतरा, सीडीसी से जानें बचाव के उपाय

Rotavirus Infection Cause: छोटे बच्चों में पेट खराब होना या उल्टी-दस्त होना काफी आम माना जाता है। लेकिन अगर बच्चे को बहुत तेज पानी जैसे दस्त और बार-बार उल्टी होने लगे, तो इसे साधारण सी बात समझकर टालना भारी पड़ सकता है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार, 5 साल से छोटे बच्चों में यह लक्षण रोटावायरस (Rotavirus) संक्रमण के हो सकते हैं। यह वायरस बच्चों की आंतों पर हमला करता है और शरीर में पानी की गंभीर कमी पैदा कर सकता है। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे अपने बच्चे को कैसे बचाएं।