Anemia And Blood Cancer: एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी नहीं, कुछ मामलों में हो सकता है ब्लड कैंसर का संकेत, Haematologica Research से समझें

मेडिकल जर्नल Haematologica में छपे शोध (Anemia and survival in childhood acute lymphoblastic leukemia) में वैज्ञानिकों ने ब्लड कैंसर और एनीमिया को बहुत गहराई से समझाया है। इस रिसर्च के अनुसार, बच्चों में होने वाले एक खास तरह के ब्लड कैंसर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (ALL) के मरीजों में एनीमिया बहुत आम शुरुआती लक्षण देखा गया। शोध में पाया गया कि बीमारी के शुरुआती चरण में हीमोग्लोबिन का स्तर यह समझने में मदद करता है कि कैंसर का कौन-सा सब-टाइप (Subtype) शरीर में पनप रहा है और वह कितना आक्रामक है। शोधकर्ताओं का स्पष्ट कहना है कि यदि किसी व्यक्ति या बच्चे का हीमोग्लोबिन अचानक बहुत कम हो जाए और सामान्य दवाइयों से न सुधरे, तो उसे केवल खान-पान की समस्या मानकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह बोन मैरो के अंदर चल रही किसी बड़ी गड़बड़ी का सीधा संकेत हो सकता है।