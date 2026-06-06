Blood Cancer Early Symptoms: क्या लगातार बुखार, खून की कमी भी हो सकते हैं ब्लड कैंसर के संकेत, जानें क्या कहती है रिसर्च

नेचर जर्नल के अनुसार, ब्लड कैंसर की शुरुआत हमारे शरीर के बोन मैरो (Bone Marrow) से होती है। बोन मैरो हमारी हड्डियों के बीच का वह खोखला और स्पंजी हिस्सा होता है, जहां नए ब्लड सेल्स (रक्त कोशिकाएं) बनते हैं। जब किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर की शिकायत होती है, तो इस हिस्से में एक खास किस्म का जेनेटिक म्यूटेशन (डीएनए में खराबी) होने लगता है।