Diabetes And Anemia: डायबिटीज मरीजों में खून की कमी एक आम समस्या, जानें इससे कौनसी दिक्कतें हो सकती हैं

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, विश्व में एनीमिया के 50% मामले आयरन की कमी के कारण होते हैं। टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों में एनीमिया यानी खून की कमी होना एक बेहद आम समस्या है। डायबिटीज की वजह से शरीर के अंदर तनाव और सूजन बनी रहती है। इसके कारण शरीर भोजन से मिलने वाले आयरन (Iron) को ठीक से सोख नहीं पाता है। जब शरीर को आयरन नहीं मिलता, तो हीमोग्लोबिन का स्तर अपने आप गिरने लगता है।