Diabetes in Urban Men: 23.9% शहरी पुरुषों को डायबिटीज, जानें कारण और बचाव के उपाय

डायबेटोलॉजिस्ट डॉ. अग्रवाल का कहना है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में डायबिटीज ज्यादा देखा जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पुरुषों में पेट के आसपास जमा होने वाली चर्बी है, जिसे विसरल फैट कहा जाता है। यह चर्बी शरीर में इंसुलिन बनने और उसके सही इस्तेमाल की प्रक्रिया को पूरी तरह बाधित कर देती है। इसके साथ ही ऑफिस और काम के तनाव के कारण पुरुषों में स्ट्रेस हार्मोन तेजी से बढ़ते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को बिगाड़ सकते हैं।