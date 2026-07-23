कमर से पैर तक बिजली के झटके जैसा दर्द हो सकता है Sciatica, मेयो क्लिनिक से जानें कैसे Herniated Disc है इसकी सबसे बड़ी वजह

Sciatica Symptoms: कई बार चलते-फिरते या बैठे-बैठे अचानक से हमारी कमर के निचले हिस्से में तेज दर्द उठता है और देखते ही देखते यह दर्द कुल्हे से होते हुए सीधे पैर के नीचे तक चला जाता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के मुताबिक, यह कोई मामूली दर्द नहीं बल्कि साइटिका (Sciatica) का लक्षण है। यह दर्द ऐसा होता है मानो किसी ने पैर में करंट या बिजली का झटका लगा दिया हो। हममें से ज्यादातर लोग इसे साधारण कमर दर्द या गैस का दर्द समझकर कोई बाम लगा लेते हैं या दर्द की गोली खा लेते हैं। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा बार-बार हो रहा है, तो इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल न करें। आइए जानते हैं क्या है साइटिका (Sciatica) का दर्द, कैसे हर्निएटेड डिस्क बनती है इसकी वजह।