Hernia symptoms in Hindi: खांसने या भारी सामान उठाने पर पेट में उभार दिखे? इसे मामूली सूजन न समझें, ये हो सकता है हर्निया का संकेत

हर्निया के इलाज और गंभीरता पर वरिष्ठ लेप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जन डॉ. नवीन शर्मा ने बताया कि "हर्निया को लोग अक्सर 'सिर्फ एक गांठ' समझकर टाल देते हैं, लेकिन यह एक मैकेनिकल समस्या है जिसे योग या दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब आंत का हिस्सा उस मांसपेशियों की दरार में फंस जाता है (Incarcerated Hernia)। ऐसी स्थिति में आंत के उस हिस्से में रक्त संचार रुक सकता है, जिसे 'स्ट्रैंगुलेशन' कहते हैं। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और कुछ ही घंटों में जानलेवा हो सकती है। इसलिए, उभार दिखने पर तुरंत सर्जरी की सलाह लेना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।"