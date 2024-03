Rajasthan : 103 साल की उम्र में हर्निया का किया सफल ऑपरेशन, डॉक्टर्स का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज

Submitted by:

ऑपरेशन के दूसरे दिन ही उन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया और तीसरे दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। चिकित्सकों ने कहा कि इससे साबित हो गया है कि मरीज की चाहे कोई भी उम्र हो उसे टाले नहीं और उसका इलाज कराया जाना चाहिए।

Hernia Operation Of 103 Year Old Patient Successfully Done : राजधानी जयपुर में एक 103 वर्षीय व्यक्ति का हर्निया का सफल ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन को करने वाली डॉक्टर्स की टीम और मरीज का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉड्र्स की अथॉरिटी ने शुक्रवार को इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने वाले अस्पताल के सीनियर जनरल सर्जन डॉ डी एस मलिक और उनकी टीम को रिकॉर्ड दर्ज करने का प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिकित्सकों और रिकॉर्ड टीम ने 103 साल की उम्र के व्यक्ति के हर्निया का सफल ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सबसे उम्रदराज तुलसीराम शर्मा का यह सफल ऑपरेशन किया गया है।