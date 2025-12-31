राजस्थान में बड़े पैमाने पर IAS-IPS और IFS का प्रमोशन, अजिताभ शर्मा को ACS, प्रफुल्ल कुमार को ADG की जिम्मेदारी

इधर, पुलिस विभाग में भी नए साल पर खुशखबरी आई है। राज्य के 44 पुलिस इंस्पेक्टरों को RPS (राजस्थान पुलिस सेवा) में पदोन्नति दी गई है। गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव आनंदी लाल वैष्णव ने इसके आदेश जारी किए हैं। इनमें जयपुर ग्रामीण के चौमूं थाने के SHO प्रदीप शर्मा भी शामिल हैं, जो हाल ही में एक मामले को लेकर चर्चा में रहे थे। प्रमोशन के बाद वे अब डिप्टी रैंक के अधिकारी बन गए हैं।