राजस्थान में बड़े पैमाने पर IAS-IPS और IFS का प्रमोशन, अजिताभ शर्मा को ACS, प्रफुल्ल कुमार को ADG की जिम्मेदारी

सीएम भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान में नए साल की शुरुआत के साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने IAS-IPS और अन्य सेवा अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी पदोन्नतियां 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी ।
कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी अजिताभ शर्मा, आलोक गुप्ता, दिनेश कुमार और राजेश कुमार यादव को अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) के पद पर पदोन्नत किया गया है। इन अधिकारियों को चीफ सेक्रेटरी के वेतनमान में पदोन्नति दी गई है। ये सभी अधिकारी लंबे समय से राज्य प्रशासन में अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और अब शीर्ष प्रशासनिक स्तर पर भूमिका निभाएंगे ।
वहीं पुलिस महकमे में भी बड़े स्तर पर प्रमोशन हुए हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी प्रफुल्ल कुमार और राघवेन्द्र सुहासा को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) के पद पर पदोन्नत किया गया है। दोनों अधिकारी वर्तमान में महत्वपूर्ण विभागों में सेवाएं दे रहे हैं और उनकी पदोन्नति से पुलिस प्रशासन को और मजबूती मिलने की उम्मीद है ।
इसके अलावा प्रशासनिक सेवा में दो और अधिकारियों को भी प्रमोशन मिला है। नवीन जैन और कृष्ण कांत पाठक को सचिव से प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है। इन्हें सुपर टाइम स्केल से अबोव सुपर टाइम स्केल में प्रमोट किया गया है।
नए साल में राजस्थान कैडर के IFS (भारतीय वन सेवा) अधिकारियों को भी पदोन्नति दी गई है। राज्य सरकार ने वरिष्ठता के आधार पर उच्च वेतनमान और उच्च पदों पर प्रमोशन के आदेश जारी किए हैं। डॉ. कविता सिंह, अजय चित्तौड़ा, अशोक कुमार महरिया, हरि किशन सारस्वत, देवेंद्र प्रताप जागावत सहित 2012 बैच के IFS अधिकारियों को Level-13A (Pay Matrix) में पदोन्नत किया गया है।
इधर, पुलिस विभाग में भी नए साल पर खुशखबरी आई है। राज्य के 44 पुलिस इंस्पेक्टरों को RPS (राजस्थान पुलिस सेवा) में पदोन्नति दी गई है। गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव आनंदी लाल वैष्णव ने इसके आदेश जारी किए हैं। इनमें जयपुर ग्रामीण के चौमूं थाने के SHO प्रदीप शर्मा भी शामिल हैं, जो हाल ही में एक मामले को लेकर चर्चा में रहे थे। प्रमोशन के बाद वे अब डिप्टी रैंक के अधिकारी बन गए हैं।
