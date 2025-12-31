31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में बड़े पैमाने पर IAS-IPS और IFS का प्रमोशन, अजिताभ शर्मा को ACS, प्रफुल्ल कुमार को ADG की जिम्मेदारी

राजस्थान में नए साल की शुरुआत के साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। बड़े पैमाने पर IAS-IPS और IFS अफसरों को प्रमोट किया गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 31, 2025

CM Bhajanlal Sharma

सीएम भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान में नए साल की शुरुआत के साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने IAS-IPS और अन्य सेवा अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी पदोन्नतियां 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी ।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी अजिताभ शर्मा, आलोक गुप्ता, दिनेश कुमार और राजेश कुमार यादव को अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) के पद पर पदोन्नत किया गया है। इन अधिकारियों को चीफ सेक्रेटरी के वेतनमान में पदोन्नति दी गई है। ये सभी अधिकारी लंबे समय से राज्य प्रशासन में अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और अब शीर्ष प्रशासनिक स्तर पर भूमिका निभाएंगे ।

IAS अफसरों की प्रमोशन सूची :

पुलिस महकमे में प्रमोशन

वहीं पुलिस महकमे में भी बड़े स्तर पर प्रमोशन हुए हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी प्रफुल्ल कुमार और राघवेन्द्र सुहासा को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) के पद पर पदोन्नत किया गया है। दोनों अधिकारी वर्तमान में महत्वपूर्ण विभागों में सेवाएं दे रहे हैं और उनकी पदोन्नति से पुलिस प्रशासन को और मजबूती मिलने की उम्मीद है ।

IPS अफसरों की प्रमोशन सूची :

नवीन जैन और कृष्ण कांत पाठक पदोन्नत

इसके अलावा प्रशासनिक सेवा में दो और अधिकारियों को भी प्रमोशन मिला है। नवीन जैन और कृष्ण कांत पाठक को सचिव से प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है। इन्हें सुपर टाइम स्केल से अबोव सुपर टाइम स्केल में प्रमोट किया गया है।

IFS अफसरों को भी मिला प्रमोशन

नए साल में राजस्थान कैडर के IFS (भारतीय वन सेवा) अधिकारियों को भी पदोन्नति दी गई है। राज्य सरकार ने वरिष्ठता के आधार पर उच्च वेतनमान और उच्च पदों पर प्रमोशन के आदेश जारी किए हैं। डॉ. कविता सिंह, अजय चित्तौड़ा, अशोक कुमार महरिया, हरि किशन सारस्वत, देवेंद्र प्रताप जागावत सहित 2012 बैच के IFS अधिकारियों को Level-13A (Pay Matrix) में पदोन्नत किया गया है।

IFS अफसरों की प्रमोशन सूची :

44 इंस्पेक्टर बने RPS

इधर, पुलिस विभाग में भी नए साल पर खुशखबरी आई है। राज्य के 44 पुलिस इंस्पेक्टरों को RPS (राजस्थान पुलिस सेवा) में पदोन्नति दी गई है। गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव आनंदी लाल वैष्णव ने इसके आदेश जारी किए हैं। इनमें जयपुर ग्रामीण के चौमूं थाने के SHO प्रदीप शर्मा भी शामिल हैं, जो हाल ही में एक मामले को लेकर चर्चा में रहे थे। प्रमोशन के बाद वे अब डिप्टी रैंक के अधिकारी बन गए हैं।

ये भी पढ़ें

Ashok Gehlot: साल के आखिरी दिन पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से की बड़ी मांग, राहुल गांधी का किया जिक्र
जयपुर
Ashok Gehlot, former Chief Minister Ashok Gehlot, Bhajanlal Sharma, gig workers, gig workers strike, delivery partners, delivery partners strike, Jaipur News, Rajasthan News, अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा, गिग वर्कर्स, गिग वर्कर्स की हड़ताल, डिलीवरी पार्टनर्स, डिलीवरी पार्टनर्स की हड़ताल, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 08:11 pm

Published on:

31 Dec 2025 07:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में बड़े पैमाने पर IAS-IPS और IFS का प्रमोशन, अजिताभ शर्मा को ACS, प्रफुल्ल कुमार को ADG की जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किशनपोल जोन में निगम की बड़ी कार्रवाई, कर दिए 4 भवन सील

जयपुर

बदलाव कैलेंडर में नहीं जीवन में होना चाहिए: नशा, दिखावा छोड़कर आत्मचिंतन से करें नववर्ष की शुरुआत

ओपिनियन

बिना शिक्षक, बिना किताब… ग्रेड जरूर मिल रहा है, लेकिन कला नहीं सीख पा रहे बच्चे

जयपुर

चार दिन, सात पारियां और 9.54 लाख अभ्यर्थी

जयपुर

‘कृषि अनुसंधान को किसानों की आवश्यकताओं से जोड़ना जरूरी’

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.