Ashok Gehlot: साल के आखिरी दिन पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से की बड़ी मांग, राहुल गांधी का किया जिक्र

गहलोत ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस ऐतिहासिक कानून के क्रियान्वयन में वर्तमान सरकार की उदासीनता के कारण आज ये श्रमिक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह अविलंब इस कानून के नियम बनाकर इसे प्रभावी रूप से लागू करे। गहलोत ने यह भी कहा कि राजस्थान की तर्ज पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भी गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाया है। केन्द्र सरकार को भी इसी तरह का कानून बनाकर निजी कंपनियों के शोषण से गिग श्रमिकों को बचाना चाहिए।