31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Ashok Gehlot: साल के आखिरी दिन पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से की बड़ी मांग, राहुल गांधी का किया जिक्र

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गिग वर्कर्स के हित में बने कानून को लागू नहीं किए जाने पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार अधिनियम-2023 के नियम बनाकर इसे तत्काल लागू करने की मांग की है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 31, 2025

Ashok Gehlot, former Chief Minister Ashok Gehlot, Bhajanlal Sharma, gig workers, gig workers strike, delivery partners, delivery partners strike, Jaipur News, Rajasthan News, अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा, गिग वर्कर्स, गिग वर्कर्स की हड़ताल, डिलीवरी पार्टनर्स, डिलीवरी पार्टनर्स की हड़ताल, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम-2023 के नियम बनाकर इसे उसकी मूल भावना के अनुरूप लागू करने की मांग की है, ताकि गिग श्रमिकों को राहत मिल सके।

'शौक नहीं, आर्थिक मजबूरी'

गहलोत ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि जब पूरा देश नववर्ष के स्वागत की तैयारियों में जुटा है, तब गिग वर्कर्स, यानी डिलीवरी पार्टनर्स, हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। ये वे श्रमिक हैं जो रोजाना की कमाई से अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। जिस दिन अधिक ऑर्डर मिलने की संभावना होती है, उस दिन दिहाड़ी छोड़कर हड़ताल पर जाना इनके लिए शौक नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूरी है।

उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गिग वर्कर्स ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलकर अपनी पीड़ा साझा की थी। राहुल गांधी की पहल पर कांग्रेस सरकार ने उनकी समस्याओं को समझते हुए देश का पहला ‘राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम-2023’ पारित किया, ताकि गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

यह वीडियो भी देखें

राज्य सरकार से की मांग

गहलोत ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस ऐतिहासिक कानून के क्रियान्वयन में वर्तमान सरकार की उदासीनता के कारण आज ये श्रमिक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह अविलंब इस कानून के नियम बनाकर इसे प्रभावी रूप से लागू करे। गहलोत ने यह भी कहा कि राजस्थान की तर्ज पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भी गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाया है। केन्द्र सरकार को भी इसी तरह का कानून बनाकर निजी कंपनियों के शोषण से गिग श्रमिकों को बचाना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Police: राजस्थान के 44 इंस्‍पेक्‍टरों को म‍िला प्रमोशन का तोहफा, पुलिस निरीक्षक बनेंगे RPS अध‍िकारी
जयपुर
Police Inspector, Police Inspector in Rajasthan, Promotion of Police Inspector, Promotion of Police Inspectors in Rajasthan, Jaipur News, Rajasthan News, पुलिस निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक इन राजस्थान, पुलिस निरीक्षक का प्रमोशन, राजस्थान में पुलिस निरीक्षकों का प्रमोशन, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 06:01 pm

Published on:

31 Dec 2025 05:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Ashok Gehlot: साल के आखिरी दिन पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से की बड़ी मांग, राहुल गांधी का किया जिक्र

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘कृषि अनुसंधान को किसानों की आवश्यकताओं से जोड़ना जरूरी’

जयपुर

राजस्थान में पहली बार मिले 2 दुर्लभ सांप, जानिए सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों के बारे में

kobra sbake
Patrika Special News

जयपुर पुलिस में बड़ा बदलाव, 9 थानों से एक्सीडेंट यूनिट हटाई गई, जांच में हो रही थी देरी

rajasthan traffic police
जयपुर

आपकी बात: हेट क्राइम के मामलों पर अंकुश के लिए किन प्रयासों की जरूरत है?

ओपिनियन

New Year 2026 Trend : “शराब नहीं, दूध पियो”, नशे से नहीं, नई सोच से शुरू हो रहा 2026, शरीर से जेब तक पर होगा असर

new year trends 2026, New Year 2026 Trend, sharab nahi doodh piyo in Jaipur,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.