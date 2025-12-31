31 दिसंबर 2025,

जयपुर

Rajasthan Police: राजस्थान के 44 इंस्‍पेक्‍टरों को म‍िला प्रमोशन का तोहफा, पुलिस निरीक्षक बनेंगे RPS अध‍िकारी

राजस्थान पुलिस के 44 निरीक्षकों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। गृह विभाग के आदेश के बाद ये अधिकारी अब राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) की कनिष्ठ वेतन शृंखला में पदस्थापित होंगे।

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 31, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर

जयपुर। राजस्थान पुलिस के 44 निरीक्षकों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। इन पुलिस निरीक्षकों को राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। गृह (ग्रुप-1) विभाग के संयुक्त शासन सचिव आनंदीलाल वैष्णव ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए।

इनका हुआ प्रमोशन

जारी आदेश के अनुसार देवेंद्र प्रताप वर्मा, मदनलाल, राजेंद्र बाफना, अचलदान रत्नू, पुरुषोत्तम महरिया, बनवारी लाल मीणा, बाबूलाल मीणा, रामनिवास मीणा, अजयकांत रतूड़ी और रविंद्र कुमार को आरपीएस अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही मुकेश शर्मा, धर्मेंद्र पेवा, बाबूलाल चौधरी, सरोज धायल, शिखा विश्नोई, बुद्धाराम, छत्तर सिंह, देरावर सिंह, राजेंद्र कुमार शर्मा, राजेश यादव, राजकुमार टेलर, निशा भटनागर, घनश्याम शर्मा, लक्ष्मीनारायण, दिनेश कुमार, निरंजन प्रताप सिंह, श्याम सिंह रत्नू, महावीर सिंह यादव, वीरेंद्र कुमार, रणजीत सिंह, अशोक चौधरी, रविंद्र प्रताप, मांगीलाल विश्नोई और नरेंद्र कुमार को भी आरपीएस के पद पर पदोन्नति दी गई है।

समिति ने की थी अनुशंसा

इसके अलावा प्रदीप कुमार शर्मा, राजीव भादू, नरपत सिंह, लक्ष्मण राम विश्नोई, आनंद कुमार, दुर्गाप्रसाद दाधीच, नवनीत बिहारी व्यास, परवेज आलम सैयद, अनिल कुमार मूंड और लाखन सिंह खटाना को भी पदोन्नत किया गया है। बताया गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 2 दिसंबर 2025 को हुई थी। समिति की अनुशंसा के आधार पर गृह विभाग ने आदेश जारी कर इन सभी अधिकारियों को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन शृंखला में पदोन्नत किया है।

Published on:

31 Dec 2025 03:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Police: राजस्थान के 44 इंस्‍पेक्‍टरों को म‍िला प्रमोशन का तोहफा, पुलिस निरीक्षक बनेंगे RPS अध‍िकारी

