31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन: APO चल रहे RPS अधिकारी रितेश पटेल गिरफ्तार, धमकी देकर परिवादी से मांगा 1 करोड़ रुपए

जयपुर के महेश नगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और धमकी के मामले में एपीओ चल रहे 2019 बैच के आरपीएस अधिकारी रितेश पटेल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बिजनेस लेन-देन के विवाद में उन्होंने परिवादी को धमकाकर एक करोड़ रुपए मांगे।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 31, 2025

RPS officer Ritesh Patel

महेश नगर थाना (फोटो- पत्रिका)

RPS officer Ritesh Patel: राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। महेश नगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और धमकी के गंभीर मामले में एपीओ चल रहे 2019 बैच के आरपीएस अधिकारी रितेश पटेल को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई लेन-देन से जुड़े एक प्रकरण में की गई है, जिसमें आरोपी अधिकारी रितेश पटेल पर परिवादी को धमकाकर एक करोड़ रुपए मांगने का आरोप है।

बिजनेस लेन-देन से जुड़ा मामला

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, रितेश पटेल और परिवादी के बीच पहले से बिजनेस लेन-देन का मामला चल रहा था। आरोप है कि इसी विवाद के दौरान रितेश पटेल ने परिवादी पर दबाव बनाना शुरू किया और उससे एक करोड़ रुपए की मांग की। बताया जा रहा है कि इस रकम में 25 लाख रुपए ऑनलाइन और 25 लाख रुपए नगद देने की बात सामने आई है, जबकि कुल मांग एक करोड़ रुपए की थी।

एसओजी की फर्जी एफआईआर भी भेजी

मामले में यह भी आरोप है कि रितेश पटेल ने परिवादी को डराने के लिए एसओजी की एक फर्जी एफआईआर भी भेजी थी, ताकि वह दबाव में आकर पैसे दे दे। इससे परिवादी मानसिक रूप से परेशान हो गया और आखिरकार उसने महेश नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई।

शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की और आरोपी आरपीएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल पुलिस लेनदेन, धमकी और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

MP मन्नालाल रावत-राजकुमार रोत में जुबानी जंग: ‘चप्पल निकालने का संकेत देकर उकसाया, बैठक थी जनता के हक की, महाशय तो तमाशा बना गए’
उदयपुर
MP Rajkumar Rot and MP Mannalal Rawat

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 02:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन: APO चल रहे RPS अधिकारी रितेश पटेल गिरफ्तार, धमकी देकर परिवादी से मांगा 1 करोड़ रुपए

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एआई की आवाज और वीडियो क्लोनिंग से साइबर ठगी का खतरा, 2024 में साइबर फ्रॉड से 22,845 करोड़ का नुकसान

जयपुर

साइलेंट डिवोर्स: भारतीय दाम्पत्य में उभरता एक मौन संकट

ओपिनियन

ऑनलाइन कंपनियां नहीं कमा पाएंगी कोई अनुचित लाभ

ओपिनियन

राजस्थान में 3 हजार से अधिक जर्जर स्कूल होंगे खाली, छुट्टियां खत्म होने से पहले किया जाएगा नए विद्यालय में शिफ्ट

Rajasthan Over 3000 dilapidated government schools to be vacated students to be shifted before holidays end
जयपुर

Jaipur: जयपुर के इस मंदिर में शिवलिंग खंडित कर चोर साथ ले गए चांदी के आभूषण, भक्तों में फैला आक्रोश

Shiv-ji
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.