जयपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन: APO चल रहे RPS अधिकारी रितेश पटेल गिरफ्तार, धमकी देकर परिवादी से मांगा 1 करोड़ रुपए

महेश नगर थाना (फोटो- पत्रिका)
RPS officer Ritesh Patel: राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। महेश नगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और धमकी के गंभीर मामले में एपीओ चल रहे 2019 बैच के आरपीएस अधिकारी रितेश पटेल को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई लेन-देन से जुड़े एक प्रकरण में की गई है, जिसमें आरोपी अधिकारी रितेश पटेल पर परिवादी को धमकाकर एक करोड़ रुपए मांगने का आरोप है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, रितेश पटेल और परिवादी के बीच पहले से बिजनेस लेन-देन का मामला चल रहा था। आरोप है कि इसी विवाद के दौरान रितेश पटेल ने परिवादी पर दबाव बनाना शुरू किया और उससे एक करोड़ रुपए की मांग की। बताया जा रहा है कि इस रकम में 25 लाख रुपए ऑनलाइन और 25 लाख रुपए नगद देने की बात सामने आई है, जबकि कुल मांग एक करोड़ रुपए की थी।
मामले में यह भी आरोप है कि रितेश पटेल ने परिवादी को डराने के लिए एसओजी की एक फर्जी एफआईआर भी भेजी थी, ताकि वह दबाव में आकर पैसे दे दे। इससे परिवादी मानसिक रूप से परेशान हो गया और आखिरकार उसने महेश नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई।
शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की और आरोपी आरपीएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल पुलिस लेनदेन, धमकी और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
