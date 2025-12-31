जयपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन: APO चल रहे RPS अधिकारी रितेश पटेल गिरफ्तार, धमकी देकर परिवादी से मांगा 1 करोड़ रुपए

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, रितेश पटेल और परिवादी के बीच पहले से बिजनेस लेन-देन का मामला चल रहा था। आरोप है कि इसी विवाद के दौरान रितेश पटेल ने परिवादी पर दबाव बनाना शुरू किया और उससे एक करोड़ रुपए की मांग की। बताया जा रहा है कि इस रकम में 25 लाख रुपए ऑनलाइन और 25 लाख रुपए नगद देने की बात सामने आई है, जबकि कुल मांग एक करोड़ रुपए की थी।