जयपुर एयरपोर्ट का फर्जी कस्टम अफसर, उमराह और जियारत के नाम पर इत्र व्यापारी से 9.70 लाख की ठगी

इसी भरोसे पर उसने 19 अक्टूबर को उमराह यात्रा कराने का प्रस्ताव दिया। कुछ दिन बाद आरोपी ने कहा कि उसकी पत्नी भी उमराह जाना चाहती है और पीड़ित की पत्नी को भी तैयार करने को कहा। इसके लिए केवल टिकट खर्च 28,300 रुपए बताया गया। पीड़ित ने आरोपी की ओर से भेजे गए बारकोड पर ऑनलाइन भुगतान कर दिया।