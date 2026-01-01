1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर एयरपोर्ट का फर्जी कस्टम अफसर, उमराह और जियारत के नाम पर इत्र व्यापारी से 9.70 लाख की ठगी

जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी होने का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने उमराह और जियारत कराने के नाम पर घाटगेट के इत्र व्यापारी समेत कई लोगों से करीब 9.70 लाख रुपए ठग लिए।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 01, 2026

Fake Jaipur Airport Customs Officer

पीड़ित लोग (फोटो- पत्रिका)

Jaipur News: जयपुर एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम अधिकारी होने का झांसा देकर एक व्यक्ति की ओर से व्यापारी सहित कई लोगों से लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने रामगंज थाने में रिपोर्ट दी है। हालांकि, पुलिस ने अभी मामला दर्ज नहीं किया है। पीड़ितों ने कार्रवाई की मांग की है।

घाटगेट बाजार के इत्र व्यापारी मोहम्मद अनीस ने बताया कि उनकी दुकान पर आए एक व्यक्ति ने खुद को आरिफ नामक कस्टम अधिकारी बताया। उसने दावा किया कि उसे हर महीने विशेष छुट्टियां मिलती हैं और उन दिनों में वह विदेश यात्रा करता है, जिसका टिकट और होटल खर्च उड़ान विभाग उठाता है।

इसी भरोसे पर उसने 19 अक्टूबर को उमराह यात्रा कराने का प्रस्ताव दिया। कुछ दिन बाद आरोपी ने कहा कि उसकी पत्नी भी उमराह जाना चाहती है और पीड़ित की पत्नी को भी तैयार करने को कहा। इसके लिए केवल टिकट खर्च 28,300 रुपए बताया गया। पीड़ित ने आरोपी की ओर से भेजे गए बारकोड पर ऑनलाइन भुगतान कर दिया।

तारीख बदलता रहा आरोपी

पीड़ित का आरोप है कि तय तारीख 19 अक्टूबर को यात्रा नहीं कराई गई और आरोपी लगातार तारीख बदलता रहा। बाद में 15 नवंबर को उसने उमराह के साथ-साथ बगदाद (इराक) और नजफ (ईरान) की जियारत कराने का नया प्रस्ताव दिया और प्रति वयस्क 71 हजार रुपए जमा कराने को कहा।

पीड़ित ने अपनी बेटी, नातिनों, सास और मामा ससुर सहित अन्य परिजन से रकम जुटाकर आरोपी को कुल 9,70,300 रुपए उमराह व जियारत के नाम पर दे दिए। आरोप है कि आरोपी ने यह पूरी राशि ठग ली।

ये भी पढ़ें

जयपुर में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, सांगानेर और ओटीएस चौराहे पर बनेगी एलिवेटेड रोड
जयपुर
Elevated Road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 07:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर एयरपोर्ट का फर्जी कस्टम अफसर, उमराह और जियारत के नाम पर इत्र व्यापारी से 9.70 लाख की ठगी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Census-2027 : राजस्थान में सीमाएं फ्रीज, अब 2027 तक नहीं बदल सकेंगी प्रशासनिक सीमाएं

Census-2027 Rajasthan administrative Boundaries frozen cannot be changed until 2027
जयपुर

IMD Triple Alert: राजस्थान में बारिश के बाद इन 13 जिलों में ट्रिपल अलर्ट, अगले 3 घंटे में शुरू होगी ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी

IMD Triple ALert
जयपुर

राजस्थान निकाय चुनाव : न्यूनतम शिक्षा की शर्त पर चढ़ा सियासी पारा, कहीं यू-टर्न की न आ जाए नौबत

Rajasthan municipal-elections
जयपुर

गांव से शहर तक स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने की पहल, मजबूत होगा राजस्थान का पब्लिक हेल्थ सिस्टम

जयपुर

4 से 6 जनवरी तक होगा डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन, पूर्व क्रिकेटर सहवाग भी होंगे शामिल, ग्लोबल टेक और एआई एक्सपर्ट आएंगे जयपुर

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.