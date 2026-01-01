जयपुर एयरपोर्ट का फर्जी कस्टम अफसर, उमराह और जियारत के नाम पर इत्र व्यापारी से 9.70 लाख की ठगी

पीड़ित लोग (फोटो- पत्रिका)
Jaipur News: जयपुर एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम अधिकारी होने का झांसा देकर एक व्यक्ति की ओर से व्यापारी सहित कई लोगों से लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने रामगंज थाने में रिपोर्ट दी है। हालांकि, पुलिस ने अभी मामला दर्ज नहीं किया है। पीड़ितों ने कार्रवाई की मांग की है।
घाटगेट बाजार के इत्र व्यापारी मोहम्मद अनीस ने बताया कि उनकी दुकान पर आए एक व्यक्ति ने खुद को आरिफ नामक कस्टम अधिकारी बताया। उसने दावा किया कि उसे हर महीने विशेष छुट्टियां मिलती हैं और उन दिनों में वह विदेश यात्रा करता है, जिसका टिकट और होटल खर्च उड़ान विभाग उठाता है।
इसी भरोसे पर उसने 19 अक्टूबर को उमराह यात्रा कराने का प्रस्ताव दिया। कुछ दिन बाद आरोपी ने कहा कि उसकी पत्नी भी उमराह जाना चाहती है और पीड़ित की पत्नी को भी तैयार करने को कहा। इसके लिए केवल टिकट खर्च 28,300 रुपए बताया गया। पीड़ित ने आरोपी की ओर से भेजे गए बारकोड पर ऑनलाइन भुगतान कर दिया।
पीड़ित का आरोप है कि तय तारीख 19 अक्टूबर को यात्रा नहीं कराई गई और आरोपी लगातार तारीख बदलता रहा। बाद में 15 नवंबर को उसने उमराह के साथ-साथ बगदाद (इराक) और नजफ (ईरान) की जियारत कराने का नया प्रस्ताव दिया और प्रति वयस्क 71 हजार रुपए जमा कराने को कहा।
पीड़ित ने अपनी बेटी, नातिनों, सास और मामा ससुर सहित अन्य परिजन से रकम जुटाकर आरोपी को कुल 9,70,300 रुपए उमराह व जियारत के नाम पर दे दिए। आरोप है कि आरोपी ने यह पूरी राशि ठग ली।
