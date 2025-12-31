एआई की आवाज और वीडियो क्लोनिंग से साइबर ठगी का खतरा, 2024 में साइबर फ्रॉड से 22,845 करोड़ का नुकसान

ठग सोशल मीडिया से छोटी ऑडियो-वीडियो क्लिप्स लेकर परिवार के सदस्यों या सेलिब्रिटी की आवाज-चेहरा कॉपी कर लाखों-करोड़ों की ठगी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, लोकसभा में 22 जुलाई 2025 को दिए गए अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 344 के जवाब में बताया गया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) और सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS) के डेटा से 2024 में पूरे देश में साइबर फ्रॉड से नागरिकों को कुल 22,845.73 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2023 में यह राशि 7,465.18 करोड़ रुपए थी, यानी 206त्न की बढ़ोतरी।

2025 में ये आंकड़ा और बढऩे की आशंका है। हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में वॉइस क्लोनिंग से ठगी के सैकड़ों मामले सामने आए।