Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

राजस्थान में पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश पर अपडेट, गृह विभाग ने कही ये बात

Rajasthan : राजस्थान में पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश पर अपडेट। राज्य सरकार के गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव राकेश राजोरिया की ओर से विधानसभा में पेश किए गए ये जवाब।

चित्तौड़गढ़

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 31, 2025

Rajasthan Policemen Weekly Leave Update Home Department said this
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : प्रदेश में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने को लेकर पिछले चल रही चर्चा पर राज्य सरकार ने विराम लगा दिया है। गृह विभाग का कहना है कि सरकार के पास न तो मैस और वर्दी भत्ता बढ़ाने और साप्ताहिक अवकाश देने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार के इस जवाब से पुलिसकर्मियों में निराशा है।

राज्य सरकार के गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव राकेश राजोरिया की ओर से विधानसभा में पेश किए गए जवाब में बताया कि राजस्थान पुलिस के पुलिसकर्मियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस के अलावा पांच हजार रुपए मासिक रिस्क भत्ता देने संबंधी भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एसीबी, एसओजी, एटीएस शाखाओं में जोखिम भत्ते के रूप में अलग-अलग भत्ता दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के 2.80 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर लगी रोक, मची हलचल, संघ ने मुख्य सचिव और डीओपी सचिव से लगाई गुहार
जयपुर
Rajasthan Government Big Step 2.80 lakh Employees annual increment ban uproar union appeals to Chief Secretary and DOP Secretary IPR portal Reopen

पुलिस मुख्यालय ने सरकार को भेजा था प्रस्ताव

करीब छह साल पहले राजस्थान पुलिस के मुखिया ने पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के लिए जिला पुलिस अधीक्षकों एवं डीसीपी से फीडबैक मांगा था। जिसके तहत एसपी व डीसीपी स्तर के अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर संपर्क सभाएं की और रिपोर्ट डीजीपी को भेजी थी। उस समय पुलिसकर्मियों ने भी विभिन्न माध्यमों से अपनी बात सरकार व विभागीय अधिकारियों तक पहुंचाई थी। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में प्रस्ताव सरकार को भेजने की बात भी की थी।

साप्ताहिक अवकाश कैसे दिया जाए…

संपर्क सभा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मियों की मौजूदगी रखने के साथ यह राय भी ली गई कि उनको साप्ताहिक अवकाश कैसे दिया जाए। ताकि पुलिस थानों की व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं आए। इस प्रस्ताव के तहत पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर थाना प्रभारी व कंपनी कमांडर और अधीनस्थ कर्मचारियों को अवकाश देने की योजना बनाई थी। यह भी तय किया गया कि रात्रि ड्यूटी करने के बाद पूरे 24 घंटे का विश्राम सप्ताह में एक बार दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : शिक्षक दंपती ने किया गजब का काम, अब शिक्षा विभाग वसूलेगा वेतन के 8.48 करोड़ रुपए, नोटिस जारी
बारां
Rajasthan Baran Teacher Couple Amazing Work Now Education Department will Recover 8.48 crore Rupees of Salary Notice issued

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 01:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / राजस्थान में पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश पर अपडेट, गृह विभाग ने कही ये बात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.