चित्तौड़गढ़ का ‘खेल गांव सावता’ बना हैंडबॉल की नर्सरी, अब अमरीका में गूंजेगा गांव का नाम

खिलाड़ियों को तराशने में कोच जवान सिंह और अध्यापक रतनलाल अहीर की मुख्य भूमिका रही है। उनकी देखरेख में गांव के हैंडबॉल ग्राउंड पर प्रतिदिन सुबह 2 घंटे और शाम को 3 घंटे कड़ा अभ्यास किया जाता है। शिक्षक रतनलाल बताते हैं कि गांव में अब तक दो बार राज्य स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित हो चुके हैं। तीन बार नेशनल कैंप का सफल आयोजन हुआ है।