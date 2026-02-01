Rajasthan: मेवाड़ यूनिवर्सिटी के कुलपति, रजिस्ट्रार समेत 7 पर केस दर्ज, उग्र प्रदर्शन के बाद एहतियातन अवकाश घोषित

छात्रों ने गंगरार थाने में दी गई रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि वर्ष 2022 में उन्हें बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स में प्रवेश दिया गया, जबकि इन पाठ्यक्रमों को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल (RNC) और इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) से मान्यता प्राप्त नहीं थी। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय ने अखबारों में विज्ञापन जारी कर इन कोर्स को मान्यता प्राप्त बताया, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने भारी फीस जमा कर दाखिला लिया।