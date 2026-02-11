मेवाड़ की बल्ले-बल्ले! उदयपुर से अहमदाबाद के बीच वंदे भारत की सौगात, अब सिर्फ 4.5 घंटे में पूरा होगा सफर

यह नई वंदे भारत एक्सप्रेस न केवल समय बचाएगी, बल्कि यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी देगी। सांसद जोशी के अनुसार

यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। उदयपुर से सुबह 6:10 बजे रवाना होकर करीब साढ़े चार घंटे में असारवा पहुंचेगी। असारवा से शाम 5:45 बजे चलकर रात 10:00 बजे तक उदयपुर वापस लौट आएगी। रास्ते में यह ट्रेन जावर स्टेशन, डूंगरपुर और हिम्मतनगर पर भी रुकेगी, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों को भी सीधा फायदा मिलेगा।