चित्तौड़गढ़: सड़क हादसों की खतरनाक टाइमिंग… शाम 6 से 9 बजे सबसे ज्यादा मौतें, IRAD रिपोर्ट में खुलासा

Chittorgarh road accidents: चित्तौड़गढ़ जिले में सड़क हादसे और इनमें मौत जैसी जानकारी एक्सिडेंट रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग डे(IRAD) पर संधारित होती है। जिले में 2025 की सड़क दुर्घटनाओं का अध्ययन करें तो शाम 6 से रात 9 बजे के बीच 121 हादसे हुए। इनमें 82 लोगों की जान चली गई। इसी समयावधि में पांच साल का रिकॉर्ड खंगालें तो 645 सड़क हादसे हुए, जिनमें 371 लोगों की मृत्यु हुई है। जबकि 2021 से 2025 के बीच 2604 सडक़ दुर्घटनाओं में 1557 लोगों की मृत्यु हुई है।