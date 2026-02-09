राजस्थान में यहां जाट समाज ने प्री-वेडिंग और फिजूलखर्ची पर लगाई रोक, जानें नई गाइडलाइन

इसके अलावा समाज में प्रचलित 'दोबारा प्रथा' को भी पूरी तरह बंद करने का संकल्प लिया गया। पीपलवास पंचायत प्रशासक व सरपंच कैलाश चंद्र जाट ने बताया कि बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष शंकर लाल जाट सहित समाज के कई वरिष्ठ पदाधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सभी ने एकमत होकर इन निर्णयों का समर्थन किया और समाज की एकता व उन्नति का संकल्प लिया।