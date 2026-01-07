Army Day Parade: जयपुर में आर्मी डे परेड देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, इन वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध

जयपुर: राज्य सरकार द्वारा राजधानी जयपुर में सेना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पूर्व में जयपुर तथा आसपास के जिलों से आमजन को सगंठनों के माध्यम से भाग लेने की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है। चार दिवसों 9-11-13 और 15 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली सेना दिवस परेड के लिए भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।