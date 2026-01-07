Army Day Parade: जयपुर में आर्मी डे परेड देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, इन वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध

कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: राज्य सरकार द्वारा राजधानी जयपुर में सेना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पूर्व में जयपुर तथा आसपास के जिलों से आमजन को सगंठनों के माध्यम से भाग लेने की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है। चार दिवसों 9-11-13 और 15 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली सेना दिवस परेड के लिए भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
अब आमजन को परेड देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का अवसर देने के लिए पहल की गई है। यदि कोई नागरिक स्वयं तथा अपने परिवार के साथ 9-11-13 और 15 जनवरी को जगतपुरा, जयपुर में आयोजित होने वाली सेना दिवस परेड में भाग लेना चाहता हैं तो वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी SSO Id लॉगिन करें।
उसके उपरांत सिटीजन एप लिंक में जाकर Army Day Parade Registration पर क्लिक करके मात्र दो कॉलम भरकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। एक व्यक्ति दो रजिस्ट्रेशन करवा सकता एवं ई-मित्र के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन उपरांत आपको एक संदेश प्राप्त होगा, उसी समय आवश्यक निर्देश भी पढ़ पाएंगे। साथ ही रूट मैप और पार्किंग मैप भी देख सकेंगे।
यह सुविधा मंगलवार 6 जनवरी 2026 शाम से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। आवेदक यह भी चुन सकता है कि वह कौन से दिन की परेड देखना चाहता है। परेड स्थल पर प्रातः 8:45 बजे तक पहुंचना होगा तथा परेड समाप्त होने तक स्थान छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
सेना के प्रतिनिधि द्वारा जनता से आग्रह किया गया है कि वे इस परेड को देखने के लिए अपना पंजीकरण करवाएं। परंतु सेना की परेड के दौरान अनुशासन बनाए रखें तथा किसी प्रकार ड्रोन, कैमरा, लेडिज पर्स, ज्वलनशील पदार्थ, पाउडर, बैग्स, किसी भी नुकीली वस्तु तथा किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु के साथ प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
8 जनवरी 2026 को सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा भवानी निकेतन संस्थान में दोपहर 2 बजे से सेना के "Know Your Army" कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें सेना के नवीनतम सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा एवं Live Demonstration भी दिया जाएगा।
वहीं, 10 और 15 जनवरी 2026 को एसएमएस स्टेडियम में शौर्य संध्या आयोजित की जाएगी, जिसमें सेना से जुड़े सैनिकों, पूर्व सैनिकों, पुरस्कृत सैनिकों तथा उनके परिजनों के साथ-साथ सेना की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भी जोड़ा जाएगा।
