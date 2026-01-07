7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Army Day Parade: जयपुर में आर्मी डे परेड देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, इन वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध

राजधानी जयपुर में 15 जनवरी को आयोजित होने वाली आर्मी डे परेड और उसकी रिहर्सल देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से एंट्री मिलेगी। इसके लिए मंगलवार शाम से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 07, 2026

Army Day Parade in Jaipur

कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: राज्य सरकार द्वारा राजधानी जयपुर में सेना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पूर्व में जयपुर तथा आसपास के जिलों से आमजन को सगंठनों के माध्यम से भाग लेने की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है। चार दिवसों 9-11-13 और 15 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली सेना दिवस परेड के लिए भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।

अब आमजन को परेड देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का अवसर देने के लिए पहल की गई है। यदि कोई नागरिक स्वयं तथा अपने परिवार के साथ 9-11-13 और 15 जनवरी को जगतपुरा, जयपुर में आयोजित होने वाली सेना दिवस परेड में भाग लेना चाहता हैं तो वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी SSO Id लॉगिन करें।

उसके उपरांत सिटीजन एप लिंक में जाकर Army Day Parade Registration पर क्लिक करके मात्र दो कॉलम भरकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। एक व्यक्ति दो रजिस्ट्रेशन करवा सकता एवं ई-मित्र के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन उपरांत आपको एक संदेश प्राप्त होगा, उसी समय आवश्यक निर्देश भी पढ़ पाएंगे। साथ ही रूट मैप और पार्किंग मैप भी देख सकेंगे।

यह सुविधा मंगलवार 6 जनवरी 2026 शाम से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। आवेदक यह भी चुन सकता है कि वह कौन से दिन की परेड देखना चाहता है। परेड स्थल पर प्रातः 8:45 बजे तक पहुंचना होगा तथा परेड समाप्त होने तक स्थान छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

सेना के प्रतिनिधि द्वारा जनता से आग्रह किया गया है कि वे इस परेड को देखने के लिए अपना पंजीकरण करवाएं। परंतु सेना की परेड के दौरान अनुशासन बनाए रखें तथा किसी प्रकार ड्रोन, कैमरा, लेडिज पर्स, ज्वलनशील पदार्थ, पाउडर, बैग्स, किसी भी नुकीली वस्तु तथा किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु के साथ प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

8 जनवरी 2026 को सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा भवानी निकेतन संस्थान में दोपहर 2 बजे से सेना के "Know Your Army" कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें सेना के नवीनतम सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा एवं Live Demonstration भी दिया जाएगा।

वहीं, 10 और 15 जनवरी 2026 को एसएमएस स्टेडियम में शौर्य संध्या आयोजित की जाएगी, जिसमें सेना से जुड़े सैनिकों, पूर्व सैनिकों, पुरस्कृत सैनिकों तथा उनके परिजनों के साथ-साथ सेना की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भी जोड़ा जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Principal Transfer: बोर्ड परीक्षा से पहले 406 प्रिंसिपल का ट्रांसफर, चार सूचियां जारी, ज्यादातर का जिला बदला
जयपुर
Rajasthan Principal Transfer

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Jan 2026 02:27 am

Published on:

07 Jan 2026 01:18 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Army Day Parade: जयपुर में आर्मी डे परेड देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, इन वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: एसिड अटैक पीड़ितों को ‘वनपाल’ बनाएगी भजनलाल सरकार, 12वीं पास होना जरूरी, RSSB ने विज्ञापन में आरक्षित किए पद

Rajasthan Forest Guard recruitment
जयपुर

नमस्कार, मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहा हूं…सुनते ही चौंका ग्रामीण, शिकायत पर रात होते-होते हैंडपंप में आने लगा पानी

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

कोहरे में छिप गई आमेर महल की भव्यता व शान,नहीं हुए दीदार, पर्यटक खुद तस्वीर बन गए

समाचार

राजस्थान में डिजिटल क्रांति: जयपुर में ऑनलाइन ई-पट्टा, भीलवाड़ा में AI से ढूंढ़ रहे सड़क के गड्ढे, डिजिफेस्ट में नवाचार पर चर्चा

Rajasthan DigiFest TiE Global Summit
जयपुर

Rajasthan Principal Transfer: बोर्ड परीक्षा से पहले 406 प्रिंसिपल का ट्रांसफर, चार सूचियां जारी, ज्यादातर का जिला बदला

Rajasthan Principal Transfer
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.