जयपुर बनेगा सैन्य गतिविधियों का केंद्र, 8 से 12 जनवरी तक ‘नो योर आर्मी’, 15 को सेना दिवस

आर्मी डे परेड में लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर, सैन्य टुकड़ियों का मार्च, टैंक, मिसाइल और ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। परेड में नेपाल आर्मी बैंड भी हिस्सा लेगा। इसके अलावा 15 जनवरी को एसएमएस स्टेडियम में ‘शौर्य संध्या 2026’ का आयोजन होगा, जिसमें शहीदों के परिजनों का सम्मान, परंपरागत युद्ध कलाओं का प्रदर्शन और ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित भव्य लाइट एंड साउंड शो होगा। कार्यक्रम के दौरान 1000 ड्रोन का शो भी होगा। जो आकर्षण का केंद्र बनेगा।