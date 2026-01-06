Jodhpur Murder: नशे की लत ने बनाया हत्यारा, जोधपुर में बेटे ने मां की गला घोंटकर की हत्या, शव के पास ही लेट गया

पुलिस के अनुसार आरोपी ओमप्रकाश जाट (47) ने अपनी मां परमुड़ी देवी (75) के साथ पहले मारपीट की और फिर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घटना के वक्त घर में मां और बेटा ही मौजूद थे। जब आरोपी का बेटा सुरेंद्र घर पहुंचा तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिला। कई बार आवाज देने और दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब कोई जवाब नहीं मिला, तो वह पड़ोसी के मकान की छत के रास्ते घर में दाखिल हुआ।