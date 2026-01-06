Jodhpur Murder: नशे की लत ने बनाया हत्यारा, जोधपुर में बेटे ने मां की गला घोंटकर की हत्या, शव के पास ही लेट गया

आरोपी ओमप्रकाश जाट। फोटो- पत्रिका नेटवर्क
जोधपुर। बनाड़ थाना क्षेत्र के जाजीवाल खीचियान गांव में एक बेटे ने नशे की लत के चलते अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी बेटा मां के शव के पास ही लेट गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
पुलिस के अनुसार आरोपी ओमप्रकाश जाट (47) ने अपनी मां परमुड़ी देवी (75) के साथ पहले मारपीट की और फिर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घटना के वक्त घर में मां और बेटा ही मौजूद थे। जब आरोपी का बेटा सुरेंद्र घर पहुंचा तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिला। कई बार आवाज देने और दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब कोई जवाब नहीं मिला, तो वह पड़ोसी के मकान की छत के रास्ते घर में दाखिल हुआ।
अंदर जाकर देखा तो दादी चारपाई पर मृत पड़ी थी, जबकि पिता पास ही दूसरी चारपाई पर लेटा हुआ था। सूचना मिलने पर बनाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सब इंस्पेक्टर त्रिलोक दान ने बताया कि महिला के गले पर निशान थे, कान और नाक से खून बह रहा था तथा शरीर पर खरोंच के निशान मिले। शव के पास खून से सनी रस्सी पड़ी थी। महिला के गले और कान के सोने के जेवर भी गायब थे।
पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया। आरोपी के कपड़ों पर भी खून के निशान मिले। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी नशे का आदी था और संभवतः नशे की जरूरत पूरी करने के लिए उसने पहले मां की हत्या की और फिर जेवर छीन लिए।
यह वीडियो भी देखें
पुलिस ने बाद में ज्वेलरी बरामद कर ली है। परिजनों की ओर से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी ने कुछ दिन पहले पत्नी का भी गला दबाया था।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग