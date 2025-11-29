Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

Bikaner Murder: पिता की पीट-पीटकर हत्या कर बेटा फरार, शव को कब्र से निकलवाकर पुलिस जांच में जुटी

Bikaner Crime: राजस्थान के बीकानेर जिले में मामूली विवाद में बेटे ने पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने मौत को हादसे का रंग देने का प्रयास किया।

बीकानेर

Kamal Mishra

Nov 29, 2025

बीकानेर। जिले के बज्जू उपखंड के मोडायत क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे पर अपने ही बुजुर्ग पिता की पीट-पीटकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है। हैरत की बात यह रही कि घटना को हादसे का रूप देने के लिए पिता का शव जल्दबाजी में दफना दिया गया, लेकिन परिजनों और प्रत्यक्षदर्शी के बयान के बाद पुलिस ने कब्र खुदवाकर शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम करवाया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

बज्जू थानाधिकारी जगदीश प्रसाद के अनुसार गोडू निवासी यालीराम विश्नोई ने अपने छोटे भाई योगराज के खिलाफ पिता गोपीराम विश्नोई की हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी। परिवार में तीन भाई- महेश, यालीराम और योगराज हैं। यालीराम ने बताया कि पिता और योगराज चक 6 एमडीएम (बी) स्थित खेत पर रहते थे, जबकि वह और बड़ा भाई महेश 3 एमडीएम महिंद्रा धोरा माइनर की ढाणी में रहते हैं।

खून से लथपथ पड़ा था शव

यालीराम के अनुसार शुक्रवार को वह और महेश रिश्तेदारी की एक बैठक के लिए पिता को साथ लेने पहुंचे। वहां योगराज चारपाई पर जोर-जोर से रोता मिला। पूछने पर उसने बताया कि पिता चक्कर आने से रसोई में गिर पड़े और सिर व गर्दन पर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। लेकिन जब दोनों भाई मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पिता का शव खून से लथपथ था, जिससे शक गहरा गया। शव को वे 3 एमडीएम ढाणी ले आए, जबकि योगराज वहां से नहीं आया और उसकी मानसिक स्थिति भी सामान्य नहीं लग रही थी। अगले दिन परिवार ने गोपीराम को दफना दिया।

ऐसे खुला मौत का राज

मामला तब पलट गया जब गोडू निवासी हेतराम ढाणी पर पहुंचे और बताया कि गुरुवार को उन्होंने योगराज और गोपीराम को खेत के पास झगड़ते देखा था। हेतराम ने बीचबचाव भी किया, लेकिन योगराज बार-बार कह रहा था कि 'आज पिता को मार डालूंगा।' परिजनों ने जब योगराज से पूछताछ की, तो उसने कथित रूप से हत्या की बात कबूल कर ली और फरार हो गया।

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

सूचना पर बज्जू पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकलवाया और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।



Published on:

29 Nov 2025 06:15 pm

Bikaner Murder: पिता की पीट-पीटकर हत्या कर बेटा फरार, शव को कब्र से निकलवाकर पुलिस जांच में जुटी

