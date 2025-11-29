Bikaner Murder: पिता की पीट-पीटकर हत्या कर बेटा फरार, शव को कब्र से निकलवाकर पुलिस जांच में जुटी

यालीराम के अनुसार शुक्रवार को वह और महेश रिश्तेदारी की एक बैठक के लिए पिता को साथ लेने पहुंचे। वहां योगराज चारपाई पर जोर-जोर से रोता मिला। पूछने पर उसने बताया कि पिता चक्कर आने से रसोई में गिर पड़े और सिर व गर्दन पर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। लेकिन जब दोनों भाई मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पिता का शव खून से लथपथ था, जिससे शक गहरा गया। शव को वे 3 एमडीएम ढाणी ले आए, जबकि योगराज वहां से नहीं आया और उसकी मानसिक स्थिति भी सामान्य नहीं लग रही थी। अगले दिन परिवार ने गोपीराम को दफना दिया।