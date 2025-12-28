साढ़े बारह हजार अंकों की परीक्षा, सिटीजन फीडबैक असली कसौटी

इन मानकों पर मिलेंगे अंक

850 अंक : समग्र सफाई व्यवस्था

150 अंक : गली-मोहल्लों में नियमित झाड़ू

150 अंक : व्यावसायिक व पर्यटन क्षेत्रों में दिन में दो बार सफाई

100 अंक : संकरी गलियों और बैकलाइनों की सफाई

100 अंक : नालों-नालियों की प्रभावी सफाई

100 अंक : बाजारों व सार्वजनिक स्थलों पर ट्विन डस्टबिन

600 अंक : डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण

500 अंक : हर वार्ड में नियमित वाहन व्यवस्था

400 अंक : वाहनों में गीला-सूखा कचरा पृथक व्यवस्था

1500 अंक : कचरे का प्रसंस्करण व निस्तारण