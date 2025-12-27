Bikaner News : बीकानेर को मिले तोहफे ही तोहफे, म्यूजियम सर्किल पर 125 करोड़ का बनेगा आरओबी

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा। फोटो पत्रिका
Bikaner News : बीकानेर शहर के सबसे व्यस्त म्यूजियम सर्किल पर 125 करोड़ रुपए की लागत से रेल ओवरब्रिज (आरओबी) बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इसकी डीपीआर तैयार कर ली गई है। इसके साथ ही 55 करोड़ की लागत से कबीर वाटिका, हर विधानसभा क्षेत्र में 15-15 करोड़ की सड़कें, इलेक्ट्रिक सिटी बस, 4 हजार स्ट्रीट लाइट और मिनी सचिवालय जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ वर्ष 2026 को बीकानेर के लिए विकास का नया अध्याय बताया गया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कोटगेट और सांखला अंडरब्रिज का कार्य अगले छह माह में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15-15 करोड़ रुपए सड़कों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। मार्च तक शहर की अधिकांश सड़कों का काम पूरा हो जाएगा। वहीं, शहर के प्रमुख चौराहों को अगले 2 माह में दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सुमित गोदारा ने बताया कि 55 करोड़ रुपए की लागत से बन रही कबीर वाटिका बीकानेर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा जल्द शुरू होगी। 4 हजार नई स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। एक ही छत के नीचे सभी सरकारी कार्यालयों के लिए मिनी सचिवालय का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों पर असर पड़ता है, लेकिन सोलर प्रोजेक्ट्स के चलते किसानों को दिन में बिजली मिल पा रही है और युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत करोड़ों पौधे लगाए गए हैं।
खाद्य मंत्री ने बताया कि मूंगफली खरीद के लिए पहली बार 42 सेंटर खोले गए, जहां 72 हजार 512 टोकन जारी किए गए हैं। अब तक 10 हजार 838 टोकन की तुलाई हो चुकी है और यह प्रक्रिया दो माह तक जारी रहेगी।
गोदारा ने कहा कि बीडीए और नगर निगम में एक ही स्थान पर वर्षों से बैठे कार्मिकों को बदलने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आमजन के जायज कामों में अड़चन न आए। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कहीं निर्माण कार्य में गुणवत्ता खराब लगे तो जिला प्रशासन को अवगत कराएं।
