Bikaner News : बीकानेर को मिले तोहफे ही तोहफे, म्यूजियम सर्किल पर 125 करोड़ का बनेगा आरओबी

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कोटगेट और सांखला अंडरब्रिज का कार्य अगले छह माह में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15-15 करोड़ रुपए सड़कों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। मार्च तक शहर की अधिकांश सड़कों का काम पूरा हो जाएगा। वहीं, शहर के प्रमुख चौराहों को अगले 2 माह में दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं।