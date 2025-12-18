Rajasthan Highway : राजस्थान के लिए अच्छी खबर, सूरतगढ़ व श्रीगंगानगर हाईवे अब होगा फोर लेन, इससे होंगे ये फायदे

Rajasthan Highway : राजस्थान के लिए अच्छी खबर। सूरतगढ़ व श्रीगंगानगर हाईवे अब चार लेन का होगा। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूरतगढ़-गंगानगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-62) को दो लेन से चार लेन करने की स्वीकृति दे दी है। सूरतगढ़ व श्रीगंगानगर हाईवे की 75.5 किमी लंबाई की इस सड़क को चार लेन करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने 1022.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क के चार लेन निर्माण से देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।