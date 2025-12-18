18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Highway : राजस्थान के लिए अच्छी खबर, सूरतगढ़ व श्रीगंगानगर हाईवे अब होगा फोर लेन, इससे होंगे ये फायदे

Rajasthan Highway : राजस्थान के लिए अच्छी खबर। सूरतगढ़ व श्रीगंगानगर हाईवे अब चार लेन का होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क के चार लेन निर्माण से देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 18, 2025

Rajasthan Good news Suratgarh and Sri Ganganagar highway will be four-lane

फोटो - AI

Rajasthan Highway : राजस्थान के लिए अच्छी खबर। सूरतगढ़ व श्रीगंगानगर हाईवे अब चार लेन का होगा। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूरतगढ़-गंगानगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-62) को दो लेन से चार लेन करने की स्वीकृति दे दी है। सूरतगढ़ व श्रीगंगानगर हाईवे की 75.5 किमी लंबाई की इस सड़क को चार लेन करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने 1022.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क के चार लेन निर्माण से देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

राजस्थान-पंजाब के बीच अंतरराज्यीय संपर्क होगा मजबूत

राजस्थान के सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर तक फैले राष्ट्रीय राजमार्ग-62 के 75.550 किलोमीटर लंबे हिस्से को चार लेन में परिवर्तित करने से राजस्थान को बहुत फायदा होगा। भारत की पश्चिमी सीमा के निकट रणनीतिक रूप से स्थित यह परियोजना सैन्य गतिशीलता और रक्षा रसद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे राजस्थान और पंजाब के बीच अंतरराज्यीय संपर्क भी मजबूत होगा।

पर्यटन, ग्रामीण विकास और सतत परिवहन एकीकरण को मिलेगा बढ़ावा

साथ ही सूरतगढ़-गंगानगर राष्ट्रीय राजमार्ग के चार लेन के होने से कृषि व्यवसाय, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों को व्यापक बाजारों से जोड़कर क्षेत्रीय औद्योगिक और कृषि विकास को गति मिलेगी। बेहतर मार्ग व्यवस्था से पर्यटन, ग्रामीण विकास और सतत परिवहन एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

राजस्थान प्रगति और समृद्धि की ओर होगा अग्रसर

राष्‍ट्रीय राजमार्ग-62 पर सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर सुदृढ़ीकरण होने से भारत की रणनीतिक ताकत बढ़ेगी। सशस्त्र बलों को सीमा पार से बेहतर संपर्क उपलब्‍ध होगा, नए रोजगारों का सृजन होगा, जिससे राजस्थान प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर होगा।

ये भी पढ़ें

Weather Update 18 December : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के कई जिलों में आज बूंदाबांदी की संभावना
जयपुर
Meteorological Department Prediction today Rajasthan several districts light rain IMD Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 08:07 am

Published on:

18 Dec 2025 08:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Highway : राजस्थान के लिए अच्छी खबर, सूरतगढ़ व श्रीगंगानगर हाईवे अब होगा फोर लेन, इससे होंगे ये फायदे

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Three-digit VIP number: विधायक-सांसदों के रिश्तेदारों को VIP नंबरों का फर्जी अलॉटमेंट, 2129 गाड़ियों की आरसी ब्लैकलिस्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

घने कोहरे में बढ़ा मौत का आंकड़ा, सिर्फ एडवाइजरी जारी कर रही सरकार, जानें विदेशों में कैसे बरती जाती है सख्ती?

Accident-Due-To-Fog
जयपुर

Railway Group D Exam: एक परीक्षा के लिए 1.25 लाख की डील, 10 परीक्षाओं में बैठाए डमी कैंडिडेट, बड़ा खुलासा

रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के आरोपी अरेस्ट, पत्रिका फोटो
जयपुर

Rajasthan Housing Board: 3 नई आवासीय योजना का शुभारंभ, सस्ते में मिलेंगे 2-3-4 BHK के फ्लैट्स, 31 जनवरी तक ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

Rajasthan-Housing-Scheme
जयपुर

Weather Update 18 December : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के कई जिलों में आज बूंदाबांदी की संभावना

Meteorological Department Prediction today Rajasthan several districts light rain IMD Alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.