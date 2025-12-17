Rajasthan : ये 5 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिसके नाम से कांपते हैं लोग, इन 4 पर है 5 लाख का इनाम

महेंद्र कोटा का रहने वाला है। वहीं से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। फिर उसने रोहित गोदारा के लिए काम करना शुरू किया। बताया जाता है कि यही वजह है कि उसका नाम राजू ठेहट की हत्या में भी सामने आया। इसके साथ ही महेंद्र पर आरोप है कि उसने सुखदेव की हत्या के लिए नितिन को पनाह दी थी और हथियार मुहैया कराए थे। उसे और दूसरे आरोपी वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा का खास आदमी माना जाता है।