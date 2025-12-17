आपकी बात :  भारतीयों के ब्रिटेन वर्क वीजा में कटौती को आप किस नजरिए से देखते है?

ब्रिटेन सरकार ने स्किल्ड वर्कर और हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा के अंतर्गत आने वाले योग्य पेशों की सूची को सीमित कर दिया है। इसके तहत कई ऐसे पदों को सूची से बाहर कर दिया गया है, जो पहले स्वास्थ्य सेवाओं और सहायक क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इससे खासतौर पर नर्सिंग, केयर सपोर्ट और संबंधित सेवाओं में काम करने के इच्छुक लोगों के अवसर घट गए हैं। साथ ही, डिपेंडेंट्स यानी परिवार के सदस्यों को साथ ले जाने से जुड़े नियम भी सख्त कर दिए गए हैं, जिससे परिवार सहित माइग्रेशन करना अब पहले की तुलना में कठिन हो गया है। इन बदलावों का सीधा असर भारतीय पेशेवरों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कामगारों पर पड़ सकता है। - मनीषा जानी, पोकरण