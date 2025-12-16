क्या मंदिर जाने के लिए भी भाई-बहन को पुलिस की NOC लेनी पड़ेगी?

क्या अब भाई-बहन मंदिर जैसी पवित्र जगह भी अकेले जाने का साहस जुटा पाएंगे? जनता की सुरक्षा के नाम पर पुलिसिया प्रताड़ना नई नहीं है, लेकिन योगी राज में इस तरह की घटनाएं ज्यादा विचलित करती हैं। योगी संवेदनशील हैं, सख्त हैं और धार्मिक भी। वह दूसरों का दुख समझते हैं, गलती पर सख्ती बरतते हैं और जनता में धार्मिक संवेदनाओं के संचार के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे मुखिया की पुलिस जब कुछ गलत करती है, तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है, जैसा कि इस मामले में हो रहा है। सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस आलोचनाओं के केंद्र में है। भले ही भाई-बहन को प्रेमी समझने वाली महिला अधिकारी को हटा दिया गया हो, लेकिन सवालों की धार इतनी जल्दी कुंद होने वाली नहीं है। और होनी भी नहीं चाहिए।