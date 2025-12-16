संगठन-सत्ता संतुलन पर भाजपा की रणनीतिक सोच

नितिन नबीन का राजनीतिक व्यक्तित्व अपेक्षाकृत कम शोर वाला, लेकिन स्थिर और भरोसेमंद माना जाता रहा है। वे उन नेताओं में गिने जाते हैं, जो सार्वजनिक बयानबाजी से अधिक संगठनात्मक काम में विश्वास रखते हैं। भाजपा जैसी कैडर-आधारित पार्टी में यह गुण निर्णायक महत्व रखता है। पार्टी नेतृत्व का यह संकेत स्पष्ट है कि आने वाले समय में जमीनी संगठन, बूथ-स्तरीय मजबूती और अनुशासन को प्राथमिकता दी जाएगी। यह नियुक्ति उस दौर में हुई है जब भाजपा सत्ता में होने के बावजूद कई राज्यों में एंटी-इन्कम्बेंसी, क्षेत्रीय असंतोष जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। इस नियुक्ति को पीढ़ीगत संतुलन के रूप में भी देखा जा सकता है। भाजपा लंबे समय से यह कोशिश करती रही है कि वरिष्ठ नेतृत्व के अनुभव और अपेक्षाकृत युवा या मध्य-पीढ़ी के नेताओं की संगठनात्मक सक्रियता के बीच एक पुल बनाया जाए। नितिन नबीन उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो न पूरी तरह से पुराने नेतृत्व की छाया में है और न ही पूरी तरह से नए, आक्रामक राजनीतिक शैली का प्रतीक। यह मध्यवर्ती स्थिति पार्टी के लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इससे न तो परंपरा से विच्छेद होता है और न ही संगठन में अनावश्यक अस्थिरता आती है। राजनीतिक दृष्टि से यह नियुक्ति यह भी दर्शाती है कि भाजपा अब केवल चुनावी विजय को ही संगठन की सफलता का पैमाना नहीं मान रही बल्कि वैचारिक निरंतरता और संगठनात्मक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व दे रही है।