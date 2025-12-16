16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

संगठन-सत्ता संतुलन पर भाजपा की रणनीतिक सोच

राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की भूमिका केवल बैठकों की अध्यक्षता तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्यों के संगठनात्मक ढांचे, आंतरिक समन्वय और नेतृत्व के बीच संवाद को सुचारू बनाए रखने में भी होगी।

जयपुर

image

Opinion Desk

Dec 16, 2025

- परिचय दास, प्रोफेसर नव नालंदा महाविहार विवि, नालंदा

नितिन नबीन का भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त होना भाजपा की आंतरिक राजनीति, संगठनात्मक प्राथमिकताओं और आगामी राष्ट्रीय चुनौतियों को एक साथ समझने का अवसर देता है। यह नियुक्ति सिर्फ पद-परिवर्तन नहीं है, बल्कि पार्टी की उस रणनीतिक सोच का संकेत है, जिसमें संगठन और सत्ता के बीच संतुलन साधने की कोशिश दिखाई देती है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद व्यवहार में संगठन की धड़कन से जुड़ा स्थान होता है, जहां से सांगठनिक ऊर्जा का प्रवाह होता है।

नितिन नबीन का राजनीतिक व्यक्तित्व अपेक्षाकृत कम शोर वाला, लेकिन स्थिर और भरोसेमंद माना जाता रहा है। वे उन नेताओं में गिने जाते हैं, जो सार्वजनिक बयानबाजी से अधिक संगठनात्मक काम में विश्वास रखते हैं। भाजपा जैसी कैडर-आधारित पार्टी में यह गुण निर्णायक महत्व रखता है। पार्टी नेतृत्व का यह संकेत स्पष्ट है कि आने वाले समय में जमीनी संगठन, बूथ-स्तरीय मजबूती और अनुशासन को प्राथमिकता दी जाएगी। यह नियुक्ति उस दौर में हुई है जब भाजपा सत्ता में होने के बावजूद कई राज्यों में एंटी-इन्कम्बेंसी, क्षेत्रीय असंतोष जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। इस नियुक्ति को पीढ़ीगत संतुलन के रूप में भी देखा जा सकता है। भाजपा लंबे समय से यह कोशिश करती रही है कि वरिष्ठ नेतृत्व के अनुभव और अपेक्षाकृत युवा या मध्य-पीढ़ी के नेताओं की संगठनात्मक सक्रियता के बीच एक पुल बनाया जाए। नितिन नबीन उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो न पूरी तरह से पुराने नेतृत्व की छाया में है और न ही पूरी तरह से नए, आक्रामक राजनीतिक शैली का प्रतीक। यह मध्यवर्ती स्थिति पार्टी के लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इससे न तो परंपरा से विच्छेद होता है और न ही संगठन में अनावश्यक अस्थिरता आती है। राजनीतिक दृष्टि से यह नियुक्ति यह भी दर्शाती है कि भाजपा अब केवल चुनावी विजय को ही संगठन की सफलता का पैमाना नहीं मान रही बल्कि वैचारिक निरंतरता और संगठनात्मक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व दे रही है।

राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की भूमिका केवल बैठकों की अध्यक्षता तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्यों के संगठनात्मक ढांचे, आंतरिक समन्वय और नेतृत्व के बीच संवाद को सुचारू बनाए रखने में भी होगी। यह वह स्तर है, जहां छोटी-छोटी चूक बड़े राजनीतिक नुकसान में बदल सकती हैं। यह नियुक्ति क्षेत्रीय संतुलन की राजनीति से भी जुड़ी है। भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व लंबे समय से यह समझता रहा है कि किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह का अत्यधिक वर्चस्व अंतत: संगठन के भीतर असंतोष को जन्म देता है। नितिन नबीन की नियुक्ति उस व्यापक प्रयास का हिस्सा मानी जा सकती है जिसमें पार्टी विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर स्थान देकर एक समावेशी छवि बनाए रखना चाहती है। यह संदेश भी जाता है कि संगठन में काम करने वालों के लिए ऊपर तक पहुंचने के रास्ते खुले हैं। हालांकि, इस नियुक्तिके साथ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। नितिन नबीन को एक ऐसी पार्टी मशीनरी के साथ काम करना होगा जो अत्यंत विशाल, जटिल और कभी-कभी अंतर्विरोधों से भरी हुई है। संगठन और सरकार के बीच भूमिकाओं की अस्पष्टता तथा सोशल मीडिया और जमीनी राजनीति के बीच बढ़ती दूरी- ये सभी प्रश्न उनके सामने होंगे। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संगठनात्मक निर्णय केवल शीर्ष-स्तर तक सीमित न रहें, बल्कि नीचे तक प्रभावी ढंग से लागू हों।

राजनीतिक विश्लेषण के स्तर पर यह नियुक्ति संकेत देती है कि भाजपा भविष्य की राजनीति को केवल करिश्माई नेतृत्व के भरोसे नहीं छोडऩा चाहती। पार्टी यह समझ चुकी है कि लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के लिए संस्थागत मजबूती अनिवार्य है। नितिन नबीन जैसे नेता इस संस्थागत निरंतरता के प्रतीक हो सकते हैं। उनकी भूमिका पार्टी के भीतर संवाद, समन्वय और अनुशासन को बनाए रखने की होगी- ऐसे समय में जब राजनीति अधिक व्यक्तिवादी और त्वरित प्रतिक्रियाओं पर आधारित होती जा रही है। इस नियुक्ति को विपक्षी राजनीति के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। विपक्षी दल अक्सर भाजपा पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र सीमित है और निर्णय कुछ चुनिंदा लोगों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक अपेक्षाकृत कम विवादित और संगठनात्मक छवि वाले नेता की नियुक्ति इस आलोचना का आंशिक उत्तर भी हो सकती है। यह संकेत जाता है कि पार्टी संगठनात्मक प्रक्रियाओं और सामूहिक निर्णयों को महत्व देने का दावा कर रही है। नितिन नबीन की नियुक्ति का वास्तविक मूल्यांकन उनके कार्यकाल के बाद ही संभव होगा। आशा है, वे संगठन को अधिक लचीला, समावेशी और जमीनी स्तर पर सक्रिय बना पाएंगे। यह नियुक्ति भाजपा की उस आंतरिक संस्कृति को रेखांकित करती है जहां संगठन को व्यक्ति से ऊपर रखने का दावा बार-बार दोहराया जाता है।

यह भी संभव है कि पार्टी नेतृत्व नितिन नबीन के माध्यम से भविष्य के लिए एक दीर्घकालिक संगठनात्मक नेतृत्व तैयार करना चाहता हो- ऐसा नेतृत्व जो सत्ता परिवर्तन की स्थितियों में भी पार्टी को वैचारिक और संरचनात्मक रूप से स्थिर रख सके। इस दृष्टि से यह नियुक्ति तत्काल राजनीति से अधिक भविष्य की राजनीति से संवाद करती प्रतीत होती है। यदि नितिन नबीन संगठन को जमीनी स्तर पर सुनने और ऊपर तक जोडऩे में सफल होते हैं, तो यह पद उनके लिए केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भाजपा की राजनीतिक दिशा को प्रभावित करने वाला एक निर्णायक मंच बन सकता है।

16 Dec 2025

