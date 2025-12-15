चुनाव के बाद ही तय होगा भारत के प्रति बांग्लादेश का रुख

पिछले एक वर्ष से बांग्लादेश के आतंरिक हालात में कोई भी सुधार नहीं दिखाई पड़ा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं अवश्य कम हुई हैं, किंतु बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस, उनकी कैबिनेट के अन्य सलाहकार, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कट्टरपंथियों द्वारा समय-समय पर भारत के विरोध में विष-वमन ने न सिर्फ पंद्रह वर्षों से निरंतर विकासमान द्विपक्षीय संबंधों को भारी हानि पहुंचाई है, बल्कि इनके भविष्य पर भी एक बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध तो खराब हैं ही, अब मौका देखकर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को लुभाना शुरू कर दिया है। शेख हसीना के पलायन के बाद से ही पाकिस्तानी नेताओं और सैन्य अधिकारियों के ढाका दौरे शुरू हो गए थे। भारत को भौगोलिक रूप से घेरने की इस पाकिस्तानी-चीनी साजिश में बांग्लादेश भी शामिल हो गया है। विगत जून में तीनो देशों- पाकिस्तान, चीन व बांग्लादेश के उच्चाधिकारियों की बैठक चीन के कुमिंग में हुई, जिसमें त्रिपक्षीय व्यापार, निवेश स्वास्थ्य, ढांचागत संरचना और ऋण अदायगी पर सहमति बनी। हाल में पाक के विदेश मंत्री इशाक डार ने यह कहा है कि तीनों देश मिलकर एक संगठन बनाएंगे, जिसका समर्थन बांग्लादेश के वैदेशिक मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने भी किया है। संभवत: यह निर्णय भी लिया गया है कि इस तिकड़ी में क्षेत्र के अन्य देशों (भारत को छोडक़र) को आमंत्रित किया जाएगा। भारत के लिए इस घटनाक्रम से दो संदेश मिलते हैं- पहला, हमें अपनी पूर्वी सीमाओं पर भी अधिक सैन्य तैयारी की आवश्यकता है व दूसरा यह कि यदि बांग्लादेशी हिंदु अल्पसंख्यकों पर फिर से अत्याचार शुरू हुए तो एक बड़ी आबादी के पलायन कर भारत में घुसने की आशंका बढ़ जाएगी। इसी की आड़ लेकर आतंकवादी घुस सकते हैं।